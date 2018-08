Inhalt Seite 1 — Mit Polizeischutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, Im Februar

Bis zum 14. Februar konnten noch Kandidaten benannt werden; am 28. ist schon alles vorbei. Die Kürze dieses irischen Wahlkampfes wird wohltuend sein. Er findet in brisanter Nachbarschaft statt. Denn während die Republik ihre neuen 144 Volksvertreter sucht, rüstet man sich im nördlichen Ulster zum Referendum vom 8. März, bei dem es um die innerirische Grenze geht. Dort können außer politischen Reden leicht auch die Waffen geschwungen werden. Und es wäre nicht das erstemal, daß dann auch in Dublin, Cork oder Killarney mit Blut argumentiert würde.

Viel ist über die Abhängigkeit Nordirlands vom Süden gesprochen worden. Die Blitzwahlen in der Republik zeigen, daß auch das Umgekehrte gilt. Der Wahltermin ist von Premierminister Jack Lynch auf die Entwicklung in Ulster zugeschnitten worden. Für die kommenden Ereignisse, so erklärte er, brauche die Regierung in Dublin eine klare Mehrheit. Nun. fällt Ulster völkerrechtlich nicht in die Zuständigkeit des südirischen Wählers. Was Außenpolitik sein müßte, wird als Innenpolitik betrachtet.

Lynch, nun seit mehr als sechs Jahren im Amt, ist der Favorit, weil die Situation ihm hilft. Er darf darauf zählen, daß im Wahlkampf weniger über Innen- und Sozialpolitik als über Ulster geredet werden wird. Die „Nordpolitik“ ist in Dublin ungefähr das, was in Bonn im Herbst die „Ostpolitik“ war.

Noch hat die Regierung ihre Ulster-Politik nicht in einem fest umrissenen Papier bekanntgegeben. Sie will auch erst das britische Weißbuch abwarten. Im Herbst schon hatte der damalige Außenminister Hillery der UN-Vollversammlung die Grundzüge dieser Politik dargelegt. Wichtigster Punkt: Die Mißstände in Nordirland resultieren nach Dubliner Ansicht aus der Struktur dieses künstlichen Gebildes. Daher kann es keine Lösung geben, die dieses Gebilde intakt zu halten sucht. Das heißt: Bleibt Ulster wie es ist, droht stets der Bürgerkrieg. Vielmehr müsse, so Hillery, die Struktur, das heißt die Belfaster Selbstverwaltung, für immer aufgelöst und – bis zur späteren Einheit – durch eine Behörde ersetzt werden, die beiden Teilen der Bevölkerung verantwortlich sei, vor allem in Fragen der Sicherheit.

Noch eine zweite Parallele wird derzeit in Irland beschworen: Die beiden Oppositionsparteien von Rang, „Fine Gael“ und „Labour“, führen einen gemeinsamen Wahlkampf. Sie wollen im Fall ihres Sieges eine Koalition bilden. Zweifel an deren Arbeitsbasis zerstreuen sie mit dem Hinweis, auch auf dem Kontinent sei dergleichen möglich.

Die Opposition, die sich gleich nach Bekanntwerden des Wahltermins auf ein gemeinsames Programm einigte, will mit Hilfe der Zweitstimmen an die Regierung kommen. Das reine Verhältniswahlrecht erlaubt die Weitergabe der zweiten Stimme nicht an eine Liste, sondern an den zweiten zu wählenden Kandidaten eines jeden Wahlkreises. „Fine Gael“ und „Labour“, die beiden Oppositionsparteien, möchten sich so in strittigen Wahlkreisen gegenseitig zu Sitzen verhelfen. Koalitionen beginnen in Irland seit jeher auf dem Stimmzettel. Die Übertragbarkeit hat langwierige Auszählungen zur Folge. Mittwochs wird gewählt, die letzten Abgeordneten stehen gelegentlich erst Samstags fest.