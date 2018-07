Von Theo Sommer

Parlamentarische Pflichtübungen produzieren selten geschichtliche Momente. Es war der Zwang der Geschäftsordnung, der den Bundestag vorige Woche in die Debatte über den Grundvertrag trieb, nicht mehr die Glut der Leidenschaft. Längst ist alles gesagt, ist jedes Argument tausendmal hin und her gewendet worden; selbst der letzte Hinterbänkler hat inzwischen bemerkt, daß das Thema durch ist. Wer’s gnädig meint, wird die abschließende Ratifizierungsdebatte im April oder Mai kurz halten. Wir wissen es jetzt.

Die Regierung hat eine Mehrheit und kann daher der Passion entraten. Die Opposition aber, wieder einmal, wagt eine einleuchtende oder einmütige Meinung gar nicht zu artikulieren, weil ihr Führungsproblem aufs neue das eigentliche Sachproblem überschattet; darüber gerät dann ganz aus dem Blickfeld, daß auch sie zu Verhandlungen und Verträgen mit der DDR längst bereit ist. Kein Wunder, daß die Gefechte von gestern zu langweilen beginnen. Das gilt sogar für den Streit um den Fortbestand der einen deutschen Nation und die ferne Zukunftsmöglichkeit einer staatlichen Wiedervereinigung.

Da geht es erstens um die Frage, ob der Grundvertrag irgendwelche Wege verbaut. Die klarste Antwort darauf hat Professor Kewenig gegeben, ein Völkerrechtler, der den Vertrag insgesamt weder für gelungen noch für ehrlich hält. Um so gewichtiger diese seine Ansicht: "Er ist jedoch ein Vertrag, der aller Voraussicht nach eine aktivere Deutschland-Politik möglich, ja geradezu unumgänglich macht und der die deutsche Frage zwar nicht für alle Zukunft offen hält, sie aber auch nicht endgültig ausräumt und damit die Teilung zwangsläufig perpetuiert. Auf keinen Fall aber macht er es für die Bundesrepublik rechtlich oder faktisch unmöglich, das politische Kernziel der Zusammenführung des geteilten Deutschlands weiterhin mit aller Kraft zu verfolgen."

Zum zweiten geht es um die Frage, ob der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR der Nation nützt. Die Antwort darauf kann nur Ja lauten. "Der europäische Normalfall einer Nation ist", so hat Otto Heinrich von der Gablentz einmal formuliert, "daß Schriftsprache, gemeinsame Lebensform und eine engere Kommunikation nach innen als nach außen vorliegen." Der Grundvertrag zielt auf den letzten Punkt: die Verbesserung der Kommunikation nach innen, der lang unterbrochenen menschlichen Verbindungen zwischen Deutschen und Deutschen. Dies ist noch keine Garantie dafür, daß aus Bundesrepublik und DDR nicht auch – wie zuvor aus Deutschem Reich und Österreich – über die Zwischenstufe der einen Nation in zwei Staaten am Ende zwei Nationen in zwei Staaten werden. Immerhin erlaubt dieser Ausbau der Verbindungen die Hoffnung, daß die Eventualität der Wiedervereinigung nicht schon als Idee der Gleichgültigkeit oder Ablehnung verfällt.

Doch sind dies alles nicht die eigentlichen Probleme von morgen. Die Ostpolitik ist ja mit den Verträgen nicht zu Ende – sie beginnt jetzt erst richtig.

Das fängt schon damit an, daß manche Probleme in der Schwebe gelassen wurden und nun jeweils im Einzelfall durchkonjugiert werden müssen – etwa die Einbeziehung Berlins. Es setzt sich fort, wo Gegenleistungen in Absichtserklärungen niedergelegt sind, deren Vollzug dauernden Mahnens und Drängens bedarf – so beim Besucherverkehr aus der DDR und der polnischen Umsiedlerpolitik. Und es hört dort nicht auf, wo es darum geht, Schritt für Schritt über das Vereinbarte hinaus vorzustoßen – wenn nicht die total freie, so doch eine fortschreitend freiere Bewegung von Menschen und Meinungen zu erreichen.