Beim Münchner Löwenbräu, Bayerns größter Brauerei, hat die Dollarabwertung einem Schubladenprojekt zu neuer Aktualität verholfen: dem Bau einer Sudstätte in USA.

Bereits die letzte Mark-Aufwertung hatte der renommierten bayerischen Brauerei schwer zu schaffen gemacht. Der Bierexport in die neue Welt ging empfindlich zurück. Immerhin lag er im Geschäftsjahr 1971/72 (Ende 30.9.) noch bei rund 200 000 Hektolitern, was rund der Hälfte des Löwenbräu-Exports entspricht – insgesamt braut der Münchner Branchenführer 1,5 Millionen Hektoliter.

Schon seit längerer Zeit diskutiert man in der Löwenbräu-Zentrale, ob es nicht, angesichts schrumpfender Gewinnmargen, günstiger wäre, in Amerika zu brauen. Zumal die Münchner an ihrem Stammsitz wegen beengter räumlicher Verhältnisse nur mühsam ihre Braukapazitäten erweitern können.

Doch bislang schreckte der Löwenbräu-Vorstand vor einem Engagement in USA zurück. Die Münchner Brauer befürchteten, daß ihnen die amerikanischen Konkurrenten das Leben schwermachen könnten. Als Folge könnte das „Löwenbrau“ (amerikanische Aussprache) in den Kampf um Marktanteile einbezogen werden und von der mächtigen Konkurrenz „zerrieben“ werden.

Wenn Löwenbriu in Amerika selbst braut, wird dieses Produkt nicht als Importbier verkauft werden können.Der US-Bräu müßte entsprechend billiger sein. Damit aber konkurriert Löwenbräu mit den Großen der amerikanischen Braubranche. Die amerikanischen Bierkonzerne hätten gegenüber dem deutschen Neuling einen beträchtlichen Marktvorsprung. Zugleich wären die Amerikaner im Vertrieb dem Löwenbräu „brewed in USA“ voraus.

Ein weiterer Hinderungsgrund für eine eigene Braustätte in USA: Die Münchner müßten sich mit dem amerikanischen Löwenbräu-Importeur, Dieter Holterbusch, einigen. Er importiert rund 70 Prozent des in USA verkauften Löwenbräus und würde den Vertrieb des in USA gebrauten Löwenbräus übernehmen wollen.

Andererseits, wenn die Bayern ihren edlen Gerstensaft in Lizenz bei einem Amerikaner brauen ließen, will Holterbusch auch am Vertrieb beteiligt sein.

Da sich diese Schwierigkeiten wohl kaum von heute auf morgen lösen lassen, werden die Münchner in Amerika wahrscheinlich zweigleisig vorgehen: In kleinerem Umfang wird man in einer amerikanischen Brauerei Löwenbräu für den Testmarkt zubereiten, während weiterhin original Münchner Bier nach USA exportiert wird. bö