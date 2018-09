Von Eduard Neumaier

Wenn die politischen Praktiker ebenso erfolgreich wären wie die zwölf Experten, denen auf dem Papier die Neugliederung des Bundesgebietes gelungen ist – es wäre eine Glanzleistung im Dienste des deutschen, Föderalismus. So einleuchtend belegt, so zwingend in den, geopolitischen Umrissen ist der nun in die politische Diskussion eingebrachte 267-Seiten-Bericht der Sachverständigenkommission, daß es schon besonderer Findigkeit bedürfte, die innere Logik der Vorschläge zu widerlegen. Hätte die Politik nicht ihre eigenen Gesetze – dem baldigen Vollzug des grundgesetzlichen Befehls zur Neugliederung stünde nichts im Wege.

Wenn der Gesetzgeber aus den vier Alternativen das von der Kommission favorisierte Modell wählen würde, müßte das Bundesgebiet aus den neuen Staaten „Nordost“ mit Hamburg und „Nordwest“ mit – mutmaßlich – Bremen als jeweiliger Hauptstadt, aus Nordrhein-Westfalen, dem neuen Staat „Mittelwest“ (Hessen plus Rheinland), sowie aus den Staaten Bayern und Baden-Württemberg .einschließlich des Saarlandes und der Pfalz bestehen.

So gegliederte Bundesländer hätten mehr als nur optische Vorzüge obgleich auch sie bemerkenswert sind: das kleinste Land wäre künftig das Bundesland Nordost, das im wesentlichen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und neun bisher niedersächsischen Kreisen bestünde (Stadt und Kreis Lüneburg, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Soltau, Uelzen, Cuxhaven, Hadeln und Stade); es hätte knapp über fünf Millionen Einwohner und eine Fläche von 24 576 Quadratkilometern.

Ihm würde das Land Nordwest folgen, bestehend aus Niedersachsen abzüglich der neun niedersächsischen Kreise sowie einiger Korrekturen in den Großräumen Kassel, Oldenburg und Bremen: 7,07 Millionen Menschen lebten dann dort auf 39 600 Quadratkilometern.

Das dritte, gänzlich neu zu bildende Bundesland wäre Mittelwest, das von Trier bis Kassel reichte und für 7,27 Millionen Bewohner auf 33 617 Quadratkilometer verantwortlich wäre. Bayern mit 10,3 Millionen Menschen und 70 220 Quadratkilometer bliebe das nach der Fläche größte Bundesland, Nordrhein-Westfalen mit 17,1 Millionen Menschen auf 35 230 Quadratkilometer das volkreichste, das erweiterte Baden-Württemberg hätte sein Menschenpotential auf 11,67 Millionen und seine Fläche auf 44 821 Quadratkilometer vergrößert.

Doch wichtiger als die Nivellierung der Größenordnung wären strukturelle Vorzüge der Sechserlösung: sämtliche Großwirtschaftsräume, die bisher von einer und manchmal sogar von zwei Ländergrenzen durchschnitten werden – Gebiete wie Ulm/Neu-Ulm, Mannheim/Ludwigshafen, Karlsruhe und der Rhein-Neckar-Raum, das Rhein-Main-Becken von Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Aschaffenburg, die Großbereiche Kassel und Oldenburg, oder solche, die wie Hamburg und Bremen inselähnlich in Flächenstaaten liegen – wären künftig einer Landeshoheit unterstellt.