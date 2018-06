Alice ist ein Maßstab, „Alice im Wunderland“, geboren 1864. Amerikanische Krimis nehmen das Muster der Verfremdung auf („Alice im Niggerland“), Londoner Warenhäuser zeigen zu Weihnachten in allen zwanzig oder dreißig Schaufenstern Alice-Szenen, in englischen Literaturgeschichten wird „Alice’s Adventures in Wonderland“ als „greatest of all English stories for children“ bezeichnet, der französische Regisseur René Clement benutzte Szenen und Helden der Alice mit einer Selbstverständlichkeit in seinem neuesten Film „Treibjagd“, die darauf schließen läßt, daß er diese „Phantasiegeschöpfe zwischen Traum und Tod, Phantasie und Gewalt“ für allbekannt halten kann – in Frankreich.