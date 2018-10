Ein erschreckendes Dokument propagandistischer Schönfärberei“, wie der CDU-Vorsitzende des innerdeutschen Ausschusses, Reddemann, behauptete, ist der Bericht über die Beziehungen zwischen Bonn und Ostberlin wahrhaftig nicht. Allerdings wäre es auch falsch, der Regierung zu bescheinigen, sie hätte einen Bericht vorgelegt, der rundum alle Kriterien der Objektivität erfüllte. Das wäre wohl zuviel verlangt, denn die Regierung müßte erst noch erfunden werden, die ihre eigene Politik in Zweifel zöge. Aber ein realistisches Dokument kann man das 153 Seiten starke Skriptum immerhin nennen.

Das Dokument ersetzt die in den letzten Jahren vorgelegten Materialien und zugleich den Bericht zur Lage der Nation. Daß der Bericht in diesem Jahr schriftlich und nicht mündlich im Parlament gegeben wurde, bleibt hoffentlich eine Ausnahme. An Stelle der in den letzten Jahren vorgelegten Vergleiche zwischen der Bundesrepublik und der DDR erhalten die Abgeordneten des Bundestages diesmal eine Übersicht über den Stand der Beziehungen.

Zahlen werden vorgebracht, Telefon- und Telexleitungen zusammengezählt, der Stand des innerdeutschen Handels wird chronologisch von 1952 an belegt, es wird aufgeführt, wieviele Westdeutsche in die DDR fuhren, wie viele Rentner von Ost nach West reisten, wie wenige Bürger der DDR, die das Rentenalter noch nicht erreicht haben, seit dem Abschluß des Grundvertrages in den Westen durften – viel zuwenig. Der Bericht zeigt, wie tief der Graben zwischen den beiden Teilen Deutschlands ist. So nüchtern und leidenschaftslos ist noch selten eine Bestandsaufnahme ausgefallen. E.N.