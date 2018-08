Inhalt Seite 1 — DDR ganz brav Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Donnerstag, 5. April: „Ich bin Bürger der DDR“, Film von Erika Runge

Am 5. April zeigt der WDR im ersten Programm der ARD den Fernsehfilm „Ich bin Bürger der DDR“ von Erika Runge. Um diesen Film hat es, seit er in einer Pressevorführung über die Monitor-Bildschirme des Kölner Funkhauses lief, einigen Wirbel gegeben. Proteste gingen in Druck. Die Bundestagsopposition meldete Bedenken an. Erika Runge, so lautet der Vorwurf, habe reine kommunistische Propaganda mit nach Hause gebracht, und der WDR habe das finanziert. Ich muß gestehen, daß ich an dieser Aufregung nicht teilzuhaben vermag.

Erika Runge hatte ihre Aufnahmen Ende vergangenen Jahres in Ostberlin gemacht. Schauplätze ihres Films sind eine Werkzeugmaschinenfabrik und die Wohnung eines Betriebsangehörigen. Was es dort zu sehen und zu hören gibt, wird in der speziellen Runge-Art dargeboten: Die Filmemacherin erwarb sich ihren Ruf durch ihre Methode einer halbdokumentarischen Selbstdarstellung, das heißt: Die Autorin sucht die Situationen aus, für die sie sich interessiert, läßt aber die Protagonisten dieser Situationen ohne Drehbuch reden und ohne Anweisung agieren.

Das wäre gerade für die um ihr Image besorgte DDR eine vorzügliche Methode gewesen, wenn die Sache geklappt hätte. Sie hat aber nicht geklappt. Daß die SED-Funktionäre, die einem solchen Unternehmen unvermeidlich beigeordnet werden, in die Dreharbeiten hineinregiert haben, versteht sich beinah von selbst. Daß sie aber so wenig Vertrauen in die Aussagekraft ihres gesellschaftlichen Alltags zeigen würden, wie der Film es dokumentiert, das ist traurig – für die DDR ebenso wie für die westdeutschen Zuschauer.

Die Runge-Mannschaft war, wie der WDR eigens betont, das erste westdeutsche Fernsehteam, das in einem Ostberliner Betrieb filmen durfte. Was nützt aber ein solcher Ruhm, wenn er nicht mit dem Verdienst einhergeht, handfeste Informationen geliefert zu haben? Erika Runge war ausgezogen, „Probleme in der Entwicklung“ und „Konflikte“ DDR-Alltag aufzuspüren. Doch die Ostberliner, die da von den Modalitäten ihrer Arbeit im Betrieb und ihrer privaten Unternehmungen erzählen, malen uns eine so heile Welt, daß man es schier nicht glauben kann. Sehen die Arbeiter sich wirklich so? Wünschen die Funktionäre, daß die Arbeiter sich so sehen?

Es ist ja möglich, daß die Mehrzahl der Angehörigen des gefilmten Ostberliner Betriebes mit ihrem Leben in diesem Staat einverstanden ist. Doch das Gegenteil ist ebenso möglich. Der Zuschauer vermag es nicht zu entscheiden. Er kann auch nicht dahinterkommen, ob die agierenden Personen Kameraangst hatten oder Scheu vor ihrem Parteisekretär. Reden tun sie jedenfalls alle so, als übten sie ihren nächsten Beitrag für die Bewegung schreibender Arbeiter. Oder, um es auf westdeutsch auszudrücken: Sie quälen sich auf Tegtmeierart mit gehobener Bürokratensprache herum, anstatt zu reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.

Kommunistische Propaganda? Beabsichtigt war sie vielleicht von Seiten der Funktionäre – aber wie wird das bei uns ankommen? Die Bürger werden vermutlich gähnen, die Arbeiter baß erstaunt sein über soviel brave Betriebsdisziplin bei den Kollegen in Ostberlin.