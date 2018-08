Inhalt Seite 1 — Der Konflikt in der Kühlkammer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Strothmann

Den einen Tag kündigte Ägyptens Staatschef Anwar el Sadat eine „neue Ära der totalen Konfrontation“ mit Israel an, also wieder einmal die „nächste Schlacht“. Den anderen Tag verkündete Israels Verteidigungsminister Moshe Dayan, es gebe „zum erstenmal in der Geschichte Israels eine objektive Friedenschance“. Wie reimt sich das zusammen? Der eine sagt: Krieg ist unausweichlich. Der andere meint dagegen: Friede ist in Sicht. Handelt es sich noch immer um den einen Konflikt, sechs Jahre nun schon bald nach dem letzten großen Schießkrieg, drei Jahre seit dem Beginn der Feuerpause am Suezkanal?

Die Klischees sind längst verbraucht, die Bilder abgenutzt: das „Pulverfaß Nahost“, zu dem eine „brennende Lunte“ führt; die „Friedenstaube“, die zuweilen am fernen Horizont aufflattert; die Ampeln, die immerhin auf „Gelb stehen“. Und es ist ja auch in Wahrheit nicht so – nicht nach Nassers plötzlichem Tod, nach Husseins blutigem Sieg über die Fatah-Freischärler, nach Sadats barschem Affront gegen die Sowjets, nach dem Ende des amerikanischen Vietnamkrieges oder nach der Mordaktion des „Schwarzen September“ in der sudanesischen Hauptstadt Khartum –, daß einer dieser Vorfälle oder alle zusammengenommen diesem Dauerkonflikt eine neue Qualität verliehen hätten – weder in Richtung „Konfrontation“, noch in Richtung „Kooperation“. Nach wie vor schwankt er zwischen Krieg und Frieden, noch immer herrscht weder Krieg noch Frieden.

Dabei lenkt Sadat mit seiner wiederholten Schlachtdrohung nur davon ab, daß ihm in der Innenpolitik das Wasser bald bis zum Halse steht. Und Dayan gründet seinen kühnen Optimismus wohl vor allem auf die jüngste Zusage Washingtons, sechzig neue Jagdbomber für Israels Luftwaffe zu liefern. Im Kern jedoch bleibt der Konflikt unverändert – es gibt keine realistische Chance für eine diplomatische Lösung, aber es besteht auch kaum die Gefahr einer militärischen Explosion.

Hassanein Heikal, der einflußreiche Chefredakteur der offiziösen Kairoer Zeitung Al Ahram, hatte bereits Ende des vergangenen Jahres resignierend konstatiert: Der Nahostkonflikt sei nur noch ein „archäologisches Problem, antiquiert wie das Skelett eines Dinosauriers im Museum der Geschichte“. Und erst dieser Tage mußte er sich von Pekings Premier Tschou En-lai sagen lassen: „Ihr befindet euch in einer schwierigen Lage, zwischen den Russen und den Amerikanern; das ist es, was den Zustand von ‚weder Krieg noch Frieden‘ bewirkt. Wir sind der Ansicht, daß diese Lage andauern wird, wenn sich nicht eine günstige Gelegenheit einstellt, die Krise zu überwinden. Ihr müßt nachdenken, tief nachdenken.“

Freilich, wie soll dieser Konflikt aus der Welt geschafft werden, ohne daß der eine zur Kapitulation gezwungen, der andere nachträglich zum Verlierer gestempelt würde? Jeder behauptet, er hätte keine Alternative. Der Denker, zugegeben, gibt es viele, in Jerusalem wie in Kairo – in jenen Zentren des Konfliktes, wo vor allem die Entscheidung zu fallen hat. Sadat selber war es, der schon im Februar 1971 ein Friedensangebot an Israel signalisierte, ohne indessen auf dessen andere Grundforderungen (Verhandlungen, Grenzkorrekturen, Entmilitarisierungszone) einzugehen. Nicht anders zeigte sich Golda Meïr – entschiedener noch als sie Außenminister Eban und der Gewerkschaftschef Ben-Aharon – in jüngster Zeit bereit, der Maginot-Formel „keinen Fußbreit weichen“ abzusagen. Aber von der Absage an Maximalpositionen bis zu einer haltbaren Friedensregelung ist noch ein weiter Weg, und so richten sich beide darauf ein, mit dem gegenwärtigen, und wie sich gezeigt hat, haltbaren Status quo zu leben – mit dem konstanten Konflikt also, der sich im Kreise dreht, in stets denselben Bahnen.

Sadat, der zum Amt des Staatschefs nun noch die Posten des Ministerpräsidenten und eines Militärgouverneurs dazunahm, redet von Krieg, muß aber sein eigenes Haus in Ordnung halten. Tatsachen kann er nicht im Sinai schaffen, durch einen Großangriff etwa über den Kanal hinweg gegen die Bunkerlinie der Israelis; er muß sie in Ägypten selber schaffen, gegen Inflation, Armut, Bürokratie, gegen Regimegegner von links wie von rechts, gegen ungezügelte Liberalität wie auch gegen ungehemmte Lethargie. Mit seiner jüngsten Kabinettsumbildung, der fünften, hat er ein weiteres Mal einen Winkelzug versucht, ein neues Ablenkungsmanöver gewagt.