Fleming, Mendt, Fitz: Hochsaison für Mundart-Schlager

Von Manfred Sack

Joy Fleming, obwohl siebenundzwanzig und seit neun Jahren Mutter, findet es immer noch ungewohnt, nicht mehr „das Tschoile“, sondern nunmehr Frau Fleming zu sein. Hingegen macht es ihr schon lange Spaß, gekannt zu werden und nicht nur in Mannheim, wo sie immer noch im selben Viertel wohnt, in dem sie als Erna zur Welt gekommen ist. Seit einem Jahr ist Joy Fleming berühmt. Wohl singt sie schon länger, hatte auch einmal mit Janis Joplin auf derselben Bühne konkurriert, aber dann ist ihr unerwartet etwas gelungen, was bis dahin für ganz und gar unmöglich gehalten worden war, nämlich einen Blues auf deutsch zu singen, den „Neckarbrücken-Blues“. Das war eine musikalische Sensation und um vieles. überraschender als alles, was vorher an Mundartliedern und -chansons aus südlichen Provinzen ins Land gekommen war, gesungen von Lisa Fitz aus München, von Arik Brauer und André Heller aus Wien. Eingeläutet hatte die neue Liebe zum Dialekt eigentlich erst Marianne Mendt vor zwei, drei Jahren, als sie sang, sie komme sich, wenn der Freund heimkommt, vor „wia a Glock’n, die 24 Stunden läut‘ “.

Blues vom Neckar

Inzwischen läutet es öfter im Dialekt. Zwar ist es nicht ganz korrekt zu sagen, die Liedermacher hätten ihn für den Schlager und seine seriösen Varianten entdeckt, aber sie haben gemerkt, daß Dialekt sogar gewollt, also gekauft wird. In diesen Tagen kommt eine neue Single, wienerisch gesungen von Marianne Mendt, heraus; die Bayerin „Lisa Fitz präsentiert die Bayerische Hitparade“ unter diesem Titel auf einer Langspielplatte am 1. Juni, im Herbst erscheint eine allein von ihr besungene LP; in den nächsten Monaten ist auch von Joy Fleming die erste Langspielplatte auf mannheimerisch zu erwarten.

Mit ihr hatte die bemerkenswerte Entwicklung ihren ersten Höhepunkt erreicht – und das fällt auf in einer Branche, die ständig bestrebt ist, mit lauter unsicheren Kantonisten gleichwohl ein todsicheres Geschäft zu machen, wo Hasardeure ebenso selten sind wie Kultur-Idealisten, wo Kultur überhaupt erst hindurchschimmert, wenn ein Erfolg nahe scheint: Textverfasser geben einen besonders gut gelungenen Text demjenigen Interpreten, der Auflage, also Tantieme, macht, nicht dem, der „objektiv“ besser ist. So hatte es auch beinahe ein Jahr gedauert, bis der Glücksfall Joy Flemings nicht nur im Rundfunk gesendet, sondern als Schallplatte gehandelt wurde.

Joy, die in der Sprache ihrer Stadt „das Tschoile“ heißt, erzählt die Geschichte so: Man hatte beim Südfunk Stuttgart etwas aufgenommen für das Schlagerfestival in Knokke. Man war guter Stimmung, die Band spielte Blues-Takte, die Sängerin sang irgendwas in ihrem Idiom darauf. Das hörte der Abteilungsleiter Wolfgang Röhrig. „Sing das noch mal“, rief er ihr zu. „Aber nicht mitschneiden“, verlangte sie. „Okay“ erwiderte er, und die Band spielte einen Blues, und Joy Fleming sang aus dem Stegreif die Mannheimer Geschichte von der Frau, deren Karl immer „iewer die Brück“, die „Mannemer Neckarbrück“ geht „zu der annere“ – aber „aach wieder z’rick“kommt, wenn er „hungrig oder krank ist. Yeah!“