Ein neues Gesetz soll den Schwerbehinderten mehr Recht einräumen

Die Politiker entdecken die Behinderten. Bei Tagungen, Kongressen, Festansprachen gibt man sich behindertenfreundlich. Doch nach dem Aufgebot von Rednern auf Behindertenkongressen, der Vorführung von Behinderten zu Humanitätsdemonstrationen (so ließ die ehemalige Gesundheitsministerin Apfelsinen reichen) und sonstigem Almosengebaren sollen nun Taten, das sind Gesetze, folgen. Die Hoffnung blüht für Behinderte.

Dieser Tage legte die Bundesregierung die Reform des Schwerbehindertenrechts vor. Die Verbesserungen werden von allen, mit Ausnahme der Arbeitgeber, begrüßt. Im wesentlichen geht es um folgende Punkte:

Alle Arbeitgeber, öffentliche Dienststellen wie private Betriebe mit mehr als fünfzehn Arbeitsplätzen, müssen sechs Prozent aller Plätze für Schwerbehinderte bereitstellen (Ausnahmen: Klein- und Mittelbetriebe bis dreißig Mann, wenn diese Betriebe zuhart betroffen sind).

Für jeden nichtbesetzten Platz wird pro Monat eine Ausgleichsabgabe von 100 Mark erhoben.

Der Kündigungsschutz wird verbessert, der Urlaub verlängert.

Vor allem soll das Sonderrecht auf Beschäftigung zukünftig.allen Schwerbehinderten und nicht nur bevorzugt den Kriegs- und Arbeitsopfern zugute kommen.

Durch das neue Gesetz stünden den Behinderten 980 000 Arbeitsplätze offen. Wer wollte da nicht von einem guten Gesetz sprechen und die sozialen Maßnahmen dankbar begrüßen?

Die Wirklichkeit sieht indes anders aus: Denn das alte Schwerbehindertengesetz war so schlecht nicht. Es ist nur nie in die Praxis umgesetzt worden. Nach der alten Regelung haben die privaten Betriebe "wenigstens" sechs von hundert Plätzen den Behinderten bereitzustellen. Nur – sie taten es nicht. Da behalf man sich mit Härteklauseln und allerlei Paragraphen- und Verfahrensmauscheleien. Behinderte fürchten, daß sich die Arbeitgeber, die früher statt 100 Mark Ausgleichszahlung 50 Mark zu zahlen hatten, wieder drücken werden. Sie zahlen lieber, als Behinderte einzustellen. So sieht es jedenfalls Helmut Peter, ein bei der Post beschäftigter Rollstuhlfahrer, in der Behindertenzeitung Unser Lebenskreis: "... dem Verfasser hat einmal ein Vertreter eines Arbeitgeberfachverbandes im Vertrauen gesagt, daß er seinen Mitgliedsfirmen davon abrät, schwerbehinderte Bewerber einzustellen, da man sie im Falle einer eventuell irgendwann einmal einsetzenden wirtschaftlichen Flaute nur schlecht wieder entlassen könne. Geschrieben wurde das natürlich nie, nur so unter vier Augen gesagt..."

Geradezu grotesk mutet es allerdings an, daß das Reformwerk die Bundesministerien begünstigt. Man reformiert in die eigenen Taschen: Nach dem alten Gesetz waren alle öffentlichen Arbeitgeber, auch die Bundesdienststellen, verpflichtet, zehn von hundert Plätzen mit Schwerbehinderten zu besetzen. Doch sie scherten sich um das Gesetz ebensowenig wie die attackierten Sünder der privaten Wirtschaft. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen erfüllte zwar mit 11,8 Prozent ein Übersoll, doch das Innenministerium etwa kam mit 8,8 Prozent der Gesetzesauflage ebensowenig nach wie das zuständige Fachministerium: Beim Arbeitsministerium arbeiteten lediglich 7,4 Prozent Schwerbehinderte. Bei der Bundeshauptkasse, der Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft und dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft (als gäbe es keinen Behindertensport) sah man überhaupt keinen Schwerbehinderten (die Zahlen stammen von Ende 1971). Doch nun sind die Bundesstellen, die das 10-Prozent-Soll nicht erfüllten, mit dem gesetzgeberischen Trick, die Quote auf 6 Prozent herunterzuschrauben, erstmals gesetzestreu geworden.

Das neue Gesetz ist soviel wert, wie es in die Praxis umgesetzt wird. Sonst ist es – wie zu befürchten – nichts anderes als Papier. Und das ist so geduldig, wie inzwischen die Behinderten geduldig geworden sind, die seit Jahren mit Reformversprechungen und Vertröstungen abgespeist werden. Ernst Klee