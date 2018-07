Inhalt Seite 1 — „Dtschutsche“ - Ideologie auch für den Export Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kim Ilsongs ausgewählte Werke

Kim Ilsong – deutsch als Kim Il Sung bekannt, vom Russischen her Kim Ir Seil transkribiert – ist der Staatspräsident und: Parteichef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK). Im Gegensatz zu den vierbändigen „Ausgewählten Werken“ Mao Tse-tungs ist das fünfbändige Werk Kims im Westen kaum bekannt. Seit 1970 gibt es sogar einen ausgezeichneten umfangreichen Registerband zu diesen Werken, während es bisher – außer einem in Hongkong zusammengestellten kleinen Registerbändchen zu der englischen Ausgabe der Werke Maos – noch kein chinesisches Gegenstück dazu gibt.

Während Maos Werke nur jene Schriften umfassen, die er bis zum Vorabend der Gründung der Volksrepublik China geschrieben hat, enthält die nordkoreanische Sammlung Aufsätze, die Kim seit der Befreiung Koreas und der Gründung der DVRK bis zum V. Kongreß der Partei der Arbeit Koreas (PAK), also von 1945 bis 1970, geschrieben hat. Die Schriften in den späteren Bänden bezeugen ein hochentwickeltes theoretisches Niveau; ihre Lektüre ist für die Erforschung der Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus in Ostasien sehr ergiebig.

In deutscher Übersetzung liegt allerdings bisher nur der erste Band vor, der zum 60. Geburtstag (15. April 1972) „des Genossen Kim Ir Sen, ... des geliebten und verehrten Führers des ganzen koreanischen Volkes“ (so die Widmung) herausgegeben wurde:

Kim Ir Sen: „Ausgewählte Werke“, Band I; herausgegeben vom Institut für Parteigeschichte beim Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas; Verlag für fremdsprachige Literatur, Pyongyang 1971; 686 Seiten.

Dem Leser zur Warnung: Die Übersetzung ist eigenartig, um nicht zu sagen schlecht. So lautet die Eingangsparole: „Arbeiter der ganzen Welt, vereinigt euch!“, an Stelle der vertrauten Formulierung „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Kim ist zwar kein Stilist wie Mao, schreibt aber ein korrektes und klares Koreanisch; in der Übersetzung sind manche Stellen ausgesprochen holprig ausgefallen.

Die Aufsätze umfassen den Zeitraum vom Oktober 1945 bis zum April 1956, in den die schwierigen Jahre des Korea-Krieges 1950–1953 fallen. „Am 25. Juni begannen Truppen der Marionettenregierung des Verräters Li Syng Man (Syngman Rhee) mit dem allgemeinen Angriff an der ganzen Linie des 38. Breitengrades auf das Territorium des nördlichen Teils der Republik“, so heißt es, getreu dem nordkoreanischen Selbstverständnis, zum Kriegsausbruch.