München

In der „Weltstadt mit Herz“ wird großer Frühjahrsputz in Sachen Sex gemacht. Als Ober-Saubermann fungiert der Erste Staatsanwalt Günter Bechert, der sich offenbar ein Wettrennen mit der geplanten Streichung des Pornoparagraphen vorgenommen hat. Aus Porno-Shops läßt er seit Wochen lastwagenweise anrüchiges Material abtransportieren, und für das, was auf der Leinwand gezeigt werden darf, hat er jedenfalls für das Millionendorf München neue respektive veraltete Maßstäbe gesetzt.

Nachdem, laut Vorankündigung, er bereits „in vielen deutschen Städten 25 Wochen und länger auf dem Spielplan“ gestanden hat, sollte nun auch in der Bayernmetropole vergangene Woche der Sex-Streifen „Laß jucken, Spezi“ anlaufen (nach dem Bestseller „Laß jucken, Kumpel“ von Hans Henning Ciaer). Aber der Geschäftsführer des City-Filmpalasts bekam in letzter Minute kalte Füße – aber vielleicht hatte er auch nur eine Idee, wie der Film ins werbeträchtige Gespräch gebracht werden könnte. Jedenfalls, um einem Ärger mit dem Staatsanwalt aus dem Weg zu gehen, packte er das Juck-Werk wieder in die Kiste und schickte es an die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die es freigegeben hatte, zurück mit der Bitte, es „auf Münchner Verhältnisse zusammenzuschneiden“.

Im City-Palast hatte man allen Grund zu dieser Vorsichtsmaßnahme. Denn ein paar Tage zuvor war Staatsanwalt Bechert als eigenwilliger Leinwandreiniger aktiv geworden. Auf seinen Antrag hin hat das Amtsgericht München das achte Oswalt-Kolle-Opus „Liebe als Gesellschaftsspiel“ beschlagnahmt. Auch dieser Film trägt das O. K. der FSK und läuft unangefochten seit einem halben Jahr in bundesdeutschen Groß- und Kleinstädten, auch bayerischen.

Sexualaufklärer Kolle sieht das Münchner Verbot „in größerem Zusammenhang“. Es gehe hier nicht nur um seinen Film, sondern um die ganzen Diskussionen über Abtreibung, Pornographie, Schulreform. Offenbar geht’s aber auch um kleinere Dinge. Die Beschlagnahme gab Kolle die Gelegenheit, über einige FSK-Schnitte bei seinem „Gesellschaftsspiel“ zu plaudern. „Na, was denn schon – ein Penis muß halt raus...“

Das Münchner Gericht hingegen bestätigte sich selbst, durchaus die veränderten Moralbegriffe berücksichtigt zu haben, aber was zuviel ist, ist eben zuviel, ist unzüchtig, trotz der „besonders laxen Moral gewisser Kreise“, die da Gruppensex betreiben. Wie sie das angeblich machen, diese „gewissen Kreise“, dürfen sich erwachsene, wahlberechtigte Münchner also nicht mehr anschauen.

Schlimmer noch: Das Vorgehen des Staatsanwalts hat Rechtsunsicherheit geschaffen. Verständlich, daß nun die Filmwirtschaft nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ruft. Kolle droht: „Jetzt wird Tacheles geredet.“ K. G.