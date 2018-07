Hervorragend;

„Angel“ von Ernst Lubitsch. Nach des Meisters Beerdigung gingen Billy Wilder und William Wyler gemeinsam zu ihren Wagen. „Kein Lubitsch mehr“, meinte Wilder traurig. „Schlimmer noch: Keine Lubitsch-Filme mehr“, antwortete Wyler. Wie sehr das auch heute noch gilt, demonstriert jetzt die Wiederaufführung von „Angel“ (1937) in den Kirchner-Kinos. Die perfekte Eleganz und subtile Ironie dieser Liebesgeschichte zu dritt hat kein anderer Regisseur je wieder erreicht. Der unwiederbringlich verlorene Lubitsch-Touch verwandelt Talmi in Brillanten. Und Marlene ist so schön und mysteriös wie sonst nur bei Sternberg. „Engel“ sind nicht von dieser Welt, Lubitschs „Angel“ schon gar nicht. HCB

„Harlis“ von Robert Van Ackeren. „Der letzte Tango in Paris“ von Bernardo Bertolucci. „Der große Diktator“ von Charles Chaplin. „Der unsichtbare Aufstand“ von Costa-Gavras (siehe Seite 26). „T-WO-MEN“ von Werner Nekes. „Die Dreigroschenoper“ von Georg Wilhelm Pabst.

Im Fernsehen „Les Bas-Fonds“ (Frankreich 1936) von Jean Renoir (Hessen III 6. April). „Partner“ (Italien 1968) von Bernardo Bertolucci (Südwest III 7. April). „Der Golem, wie er in die Welt kam“ (Deutschland 1920) von Paul Wegener und Carl Boese (West III 7. April). „The Navigator“ (USA 1924) von und mit Buster Keaton (Südwest III 8. April). „Die Prinzessin Yang“ (Japan 1955) von Kenji Mizoguchi (Bayern III 8. April). „Die Liebe am Nachmittag“ (Frankreich 1972) von Eric Rohmer (ARD 8. April, siehe Seite 24). „Stunde der Wahrheit“ (Frankreich 1967) von Orson Welles (West III 11. April). „Alles über Eva“ (USA 1950) von Joseph L. Mankiewicz (Bayern III 12. April).

„Die Mafia Story“ von Gianfranco Mingozzi. Dokumentarisch präziser Spielfilm über Entführungen und Erpressungen auf Sardinien, bei denen ein Grundstücksspekulant das Banditenwesen ärmlicher Hirten für sich ausnutzt. Mingozzis unprätentiöser Stil lehnt sich deutlich an Rosis „Wer erschoß Salvatore G?“ und den ebenfalls auf Sardinien spielenden „Die Banditen von Orgosolo“ von Vittorio de Seta an. Mingozzi, Assistent bei Fellinis „8 1/2“, errang vor Jahren mit seiner Sozialstudie „Con cuore fermo, Sicilia“ in Venedig einen Goldenen Löwen. Nach „Trio“ ist „Die Mafia Story“ sein zweiter langer Spielfilm. HPK

„Heute nacht oder nie“ von Daniel Schmid. Ein alljährlich stattfindendes Fest, auf dem die Herrschaft und das Gesinde ihre Rollen vertauschen, wird als unveränderliches Ritual in einem bürgerlichen Salon vorgeführt. Der Versuch einer Komödiantentruppe, den Umsturz zu provozieren, stößt bei den Dienern nur auf Unverständnis und wird von ihren Herren als gelungene Nummer beklatscht. Zwar fasziniert diese Beschreibung eines statischen Gesellschaftsmodells, das von trivialer Theatralik, Operettenschmalz und Schlagern von vorgestern überzogen ist, doch es bleibt der Nachgeschmack eines Manierismus aus zweiter Hand: daß der Schweizer Schmid bei Lilienthal und Fassbinder assistiert hat und Werner Schroeters Filme kennt, ist unübersehbar. WOR