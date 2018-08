Arzte der Bundesrepublik nehmen den Kampf gegen das Erbleiden Mucoviscidose auf

Von Katrin Arnold

Bankett in einem der größten Hotels in Washington, März 1973: Einen luxuriösen Abend lang demonstriert Pat Nixon tausend Wissenschaftlern und Ärzten, Laiendelegierten und Regierungsvertretern aus 27 Ländern Verständnis und Ermutigung für den Kampf gegen die Cystische Fibrose, die in Deutschland Mucoviscidose heißt. Und doch war die First Lady nicht Hauptperson – als eigentlicher Star der Festlichkeit wurde die sechsjährige Tracey vorgestellt.

Tracey leidet an Mucoviscidose und bat als „national poster child“ auf Plakaten, in Fernsehspots und Zeitungsanzeigen, bei Sammel- und Aufklärungskampagnen in den USA um Hilfe und Aufmerksamkeit für lungengeschädigte Kinder und vor allem für ihre eigene lebensbedrohliche Erbkrankheit.

„Unseren täglichen Atem gib uns heute“, „Haltet das Atmen nie für selbstverständlich“, „Sechs Millionen Kinder sind lungenkrank – helfen Sie wenigstens einem“, „Eine Maske zu tragen ist kein Spiel, wenn das Leben davon abhängt“ ... Schlagworte und Publicity-Aktionen kommen werbewirksam, Emotion und Pathos werden ohne Scheu zum Zweck einer guten Sache eingesetzt. Europäer mögen darüber lächeln: Der faktische Erfolg der nordamerikanischen Organisation für Cystische Fibrose aber ist mit über dreihundert regional aktiven Gruppen und einem durch Spenden aufgebrachten Jahresbudget von mehr als drei Millionen Dollar beträchtlich.

Tödliche Ignoranz

Trotz der eindrucksvollen Dimensionen amerikanischer Statistiken jedoch gibt es für die kleine Poster-Tracey aus dem US-Staat Montana keine günstigere Prognose als für den gleichaltrigen Peter aus der Bundesrepublik. Beide Kinder wurden in eine Phase weltweit kooperativer – wissenschaftlicher, klinischer, sozialer – Bemühungen auf dem Gebiet der Mucoviscidose hineingeboren, beide Kinder haben nach dem jetzigen Stand der Forschung den einzig möglichen optimalen Start: Sie wurden rechtzeitig diagnostiziert und können bei konsequenter Therapie das frühe Erwachsenenalter erreichen.