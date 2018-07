„Reden und Aufsätze“, von Leopold Lindtberg. Vielleicht ist das Imposanteste an diesem Band der Anhang, in dem 37 Seiten lang Leopold Lindtbergs Inszenierungen verzeichnet stehen. Wer es noch nicht wußte, erfährt hier, daß Lindtberg bereits in Berlin ein bekannter Regisseur war, als er vor Hitler nach Zürich flüchtete. Was er dann für das Schweizer Emigranten- und Heimkehrer-Theater geleistet hat, ist inzwischen bereits ebenso Legende geworden wie sein damaliges Filmschaffen, kulminierend in der „Letzten Chance“. Die Nachkriegsjahre brachten unvergeßliche Burgtheaterabende wie den Shakespeareschen Königsdramenzyklus, seinen „Wallenstein“, seine „Maria Suart“. Indessen ging es auf der Zürcher Szene mit Dürrenmatt und Frisch weiter. Diese Vielfalt an Inszenierungen, aber auch sein unablässiger Elan zur Auseinandersetzung mit neuen dramatischen Themenstellungen rechtfertigen eine theoretische Auseinandersetzung wie diese. Man kann ihr nicht nur entnehmen, daß er bei Piscator gelernt und sich mit Brecht freundschaftlich auseinandergesetzt hat, sondern auch, wo in Wien seine Wurzeln zu suchen sind. Einerseits hat Karl Kraus den jungen Lindtberg beeinflußt und ihm Gewissen für Prosa und erst recht für Poesie eingetrichtert – Zögling Lindtberg wagte sich dann später an einen szenischen Realisierungsversuch der „Letzten Tage der Menschheit“. Zum anderen war es die Musikalität seiner Heimatstadt, die ihn einerseits zum ständigen Gast an großen Opernbühnen werden ließ, in ihm anderseits ein Ohr für Tonfälle und Sprachmelodien hinterlassen hat. An Lindtbergs Klassikerinszenierungen besticht daneben immer wieder die Ausgewogenheit zwischen formaler Strenge und moderner Psychologie. Man kann an seinen Aufsätzen zum Salzburger „Faust“, zu den Königsdramen, zu Schiller nachprüfen, welches intellektuelle Bewußtmachen dem schöpferischen Regieakt vorhergegangen ist. Lindtberg hat, was heute selten zu werden beginnt: Gespür für die klassische Substanz. Es artikuliert sich hier, wenn er „Hamlet“ oder „Richard III.“ analysiert, aber auch wenn er sich mit seinem Lieblingsthema Nestroy auseinandersetzt. Wie er diesen vor dem Untergang in literarischer Feierlichkeit ebenso schützt wie vor der Schlamperei, lohnt die Lektüre. Der Regisseur müsse gründlich sein, sagt er einmal, das heißt, er müsse begründen können. Das theoretische Fundament zu einer langen Reihe stilbildender Inszenierungen wird mit diesem Rechenschaftsbericht nachgeliefert. (Atlantis Verlag, Zürich; 310 S., 39,– DM.)

Otto F. Beer

„Knoten“, von Ronald D. Laing. „Knoten“ bezeichnen hier Denkstrukturen, die sich wie Fäden ineinander verschlingen und nicht mehr auflösen lassen. Sie stehen für Gedankenspiele, die für den, der sich in ihnen verfängt, keinen Ausweg mehr bieten. Sein Denken bewegt sich im Kreise. „Knoten“ sind ultra-rationale Kalküle von der formalen Eleganz logischer Formeln, die sich umkehren lassen, ohne daß sich etwas verändert. Ihre Struktur ist rational, ihre Entstehung ein Geheimnis. Für Ronald Laing, den Leiter der Londoner Tavistock-Kliniken, tritt dieses zirkuläre Denken, zunächst nur bei Schizophrenen beobachtet, in jedem System menschlicher Abhängigkeiten auf, in der Familie ebenso wie in Freundesgruppen, bei Paarbeziehungen oder geschlossenen Lebensgemeinschaften: „Sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen. Zeige ich ihnen, daß ich sie spielen sehe, dann breche ich die Regeln, und sie werden mich bestrafen. Ich muß ihr Spiel, nicht zu sehen, daß ich das Spiel sehe, spielen.“ Dieses Buch, 1970 in England erschienen, jetzt ins Deutsche übersetzt, enthält neunzig derartiger Denkkreisel. Sie sind das Resultat psychiatrischer Beobachtungen und doch nicht authentisch, weil sie nachkonstruiert sind. Laing, neben David Cooper der bekannteste Repräsentant der angelsächsischen Antipsychiatrie, legt hiermit sein vielleicht stärkstes Buch vor, weil es nicht für den Fachwissenschaftler, sondern für den Betroffenen geschrieben ist. Es bietet mehrmals in einer theoretischen Analyse zu sagen wäre. (Aus dem Englischen von Herbert Elbrecht; dnb 25, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek; 96 S., 4,– DM.)

Jens-F. Priewe