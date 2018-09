Der Landrat von Freyung im Bayerischen Wald könnte jetzt eigentlich auf den Dienstwagen verzichten und seine Amtsbesuche im Kreis zu Pferd erledigen. Denn seit einigen Wochen stehen ihm die beiden Schimmelstuten „Olander“ und „Bali“ zur Verfügung, die ihm zwar nicht gehören, aber bei ihm ihr Futter bekommen: Der Landrat rettete sie und weitere 31 Artgenossen vor dem Weg ins Schlachthaus, den sie unweigerlich hätten antreten müssen, wenn sich ihrer nicht Tierfreunde in letzter Minute erbarmt hätten. Schon zum zweitenmal übrigens: Bereits Anfang des Winters hatte der Gerichtsvollzieher im „Haflinger Hof“ in Haidmühle den Kuckuck geklebt, und die Pferde letzten Sommer noch Ferienspaß für Hunderte von Urlaubern – sollten von den Metzgern abgeholt werden. In beiden Fällen verhinderte der Landrat, der an der Erhaltung des Reitzentrums für den Fremdenverkehr interessiert ist, die Vernichtung des Pferdebestandes.

In Haidmühle geht es freilich nicht nur um den Haflinger Hof. Halbfertig steht die Bauruine des Hotels „Moldau“ über dem Ferienort, und geschlossen blieb die letzten Monate das benachbarte fertige Hotel „Dreisessel“: Die Direktion hatte im Dezember kurzerhand die angemeldeten Wintergäste wieder ausgeladen, angeblich wegen „Personalschwierigkeiten“. Eine stürmisch verlaufene Versammlung der Kommanditisten der drei Objekte, Berichte über Querelen in der Geschäftsführung der GmbH & Co KG und verallgemeinernde Alarmmeldungen vom „Pleitegeier im Bayerischen Wald“ haben inzwischen weit über das stille Waldlerdorf hinaus Aufsehen erregt. Schon ist in vielen Apartmenthotels des Bayerischen Waldes gegenüber dem Vorjahr für den Sommer ein deutlicher Buchungsrückgang eingetreten. Anscheinend befürchten potentielle Bayerwald-Urlauber, bei weiteren finanziellen Schwierigkeiten ihr bei der Buchung vorausbezahltes Geld einzubüßen.

Die jetzt wieder pauschal gegen Komfortobjekte im bisherigen bayerischen Entwicklungs-Urlaubsland vorgebrachte Kritik kann gemachte Fehler nicht beseitigen, sie droht aber das ganze Gebiet in Verruf zu bringen. Einige der in die Landschaft lieblos hineingesetzten Hotels sind gewiß ein Optisches. Ärgernis, und die Wirtschaftlichkeit weiterer, nur zu Anlagezwecken steuerbegünstigt errichteter Bauten ist sicher auf die Dauer eine schwere Bürde. Man sollte jedoch nicht vergessen, daß im Bayerischen Wald Hotels der Komfortklasse dringend notwendig waren, weil dort bis vor wenigen Jahren fast nur einfache Gasthöfe und Pensionen zur Wahl standen. Zwar soll nicht behauptet werden, nur Riesenhotels könnten Komfort bieten, aber erst die Großobjekte locken auch solche Gäste an, die Geld im Lande, lassen. Von den bis dahin dominierenden Familien mit mehreren Kindern, die nur der niedrigen Preise wegen kamen, konnte der Fremdenverkehr nicht viel zum wirtschaftlichen Aufschwung erwarten. Das wird nun in der erneut aufgeflammten Diskussion über den „Bettenboom“ übersehen – so bedauerlich der Mißbrauch der Grenzlandförderung durch Baulöwen und Profitgeier mit Folgen wie im Falle Haidmühle auch sein mag. ag