Von Hayo Matthiesen

In Hessen wird es wohl demnächst ein paar Pädagogen weniger geben, und das ist gut so. Kultusminister Ludwig von Friedeburg hat die beiden Dietzenbacher Referendare Thomas Beyerle (25) und Klaus-Dietmar Katarski (29) von der Ernst-Reuter-Schule zunächst vom Dienst suspendiert, und ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis ist sehr wahrscheinlich.

Friedeburg hat rasch und richtig gehandelt. Seine Maßnahme macht klar, daß Hessen kein Übungsgelände für Erzieher ist, die nicht gewillt sind, das Grundgesetz als Basis ihrer Arbeit gelten zu lassen. Diesen Boden haben zumindest Beyerle und Katarski verlassen. Dennoch handelt es sich bei dem bundesweit beschriebenen und kommentierten Streit nicht um einen Skandal, sondern um einen, wenn auch nicht alltäglichen, so doch nicht ungewöhnlichen Konflikt.

Ob Beyerle, Katarski und mit ihnen die Lehrerinnen Renate Weber (25) und Hildegard Heß (24) bereits als Studenten so etwas wie eine revolutionäre Konzeption entwickelten und sich verabredeten, diese gerade an der Haupt- und Realschule in Dietzenbach durchzusetzen, ist nicht ausgemacht. Pädagogen, welche die Junglehrer ausbildeten, haben jedenfalls nichts davon gemerkt.

Was zehn- und elfjährigen Schülern dann im Unterricht geboten wurde und geboten werden sollte, deutet in der Tat weniger auf eine Klassenkampfstrategie als auf eine einseitig-primitive Pädagogik hin: ein recht rüder Sexualkundeunterricht und ein ziemlich albernes Zensurenspiel mit unterschiedlichen Noten für „Arbeiter- und Kapitalistenkinder“.

Trotzdem ist verständlich, daß Schülereltern in Dietzenbach empört auf derartige Praktiken reagierten und daß ein Teil von ihnen darin linke Agitation und rote Unterwanderung erblickte. Wichtiger als der Bürgerprotest ist im Fall Dietzenbach jedoch, wie sich das Kollegium der Schule verhielt. Es besteht aus einer kleineren Gruppe eher „linker“ Lehrer, die sich partiell mit den Maßnahmen von Beyerle, Katarski, Weber und Heß solidarisieren, und aus einer größeren Gruppe liberaler und durchaus fortschrittlicher Lehrer, die in dem Unterricht der umstrittenen Pädagogen den Versuch sehen, Klassenkampf in die Schule zu tragen. Das aber ließen sich diese Lehrer nicht gefallen. Sie protestierten, um zu verhindern, daß die insgesamt moderne Pädagogik an der Schule in Verhetzung ausartete.

Die Gemäßigten und Liberalen waren erfolgreich und widerlegten jene Propaganda, die Hessens Schulen so gern als sturmreife Bastionen für Revolutionäre diffamiert. Der Ausgang des Konflikts zeigt, daß der wegen seiner Progressivität permanent gescholtene Friedeburg durchaus weiß wann Pädagogen den Rubikon überschreiten, und daß er diesen Schritt nicht zulassen will. Er zeigt schließlich, daß die heftig befehdeten Rahmenrichtlinien eben nicht den Klassenkampf auf offiziellem Weg in die Schule tragen. Die pädagogischen Exzesse von Beyerle sind nach offiziellem Kommentar aus dem Kultusministerium keineswegs durch die neuen Lehrpläne gedeckt.