Man lernt hier eines der Bildungsmittel früherer Zeiten kennen, in denen dem Kinde die Welt in alphabetischer Reihenfolge vorgeführt wurde, begleitet von erläuternden Bildern, eine kleine Welt in Text und Bild, wobei auf der Textseite in vier Kolumnen die Wörter jeweils auf deutsch, englisch, französisch und italienisch stellen –

„Neuester Osbis Pictus, oder die Welt in Bildern für fromme Kinder“, aus dem Jahre 1938; Insel-taschenbuch 9, Insel-Verlag,Frankfurt; 64 S. Faksimile, 8,– DM.

Das Büchlein ist Denkmal einer recht geschickten Sprachpädagogik, wenn man auch an der Wirkung dieses Werkes etwas zweifeln wird. Zugleich liegt hier aber sicher eine Art von Kunstwerk vor, das eine höchst merkwürdige Stimmung beim Betrachter hervorruft.

Das beginnt bei dem, was man die Melancholie des Vergangenen nennen möchte. Der Anblick dieser oft schon altertümlichen Gegenstände versetzt einen zusehends mehr in eine vergangene Welt. Es geht weiter bei der Orthographie, wenn man liest: Cacadu, Caffeegeschirr, Calender, Circel. Das macht einen so gediegenen, soliden Eindruck. So ein Caffee muß wirklich noch einer gewesen sein, und ein Circel muß Form und Gesicht haben, nicht wie heutige Massenware. Natürlich ist es falsch, dem Biedermeier nachzutrauern, aber an wenig darf man sich doch dem Reiz dieser Vergangenheit ergeben.

Hinzu kommen die geradezu abenteuerlichen Verbindungen, die natürlich von der alphabetischen Reihenfolge herrühren. Da stehen sie beisammen: Corallen, Coffer, Cürassier; Löffel, Luftschiff und Lorbeerbaum. Wahrlich, eine verfremdete Welt.

Wer erschräke nicht, wenn er eine Trödlerin, ruhig „Caffee“ trinkend vor einer Tragbahre sitzen sieht, umgeben von Tiger, Truthahn und Tulpe? Dabei ist. alles mit der größten Einfachheit und Solidität dargestellt, es sind meist Gegenstände eines gediegenen, ruhig-behaglichen Bürgerlebens.

Und doch steckt etwas Abgründiges dahinter, wenn ein wunderbar bunter Mohr im Scheine des Vollmondes zwei breite Messerklingen schwenkt, während im Hintergrund Kühe bei einem Vorwerk im Grase weiden, hinter sich einen Vulkan, darüber ein Vogelbauer, daneben ein mächtiges Vorlegeschloß.