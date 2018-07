Der Lehrer von morgen wird auf der Fortbildungsakademie trainieren

Von Werner Klose

Als sich seine Mutter vorwurfsvoll der hohen Buchausgaben wegen bei ihrem Sohn beklagte, schrieb ihr Paul Behaim, 1573 in Leipzig immatrikuliert, entschuldigend zurück: „Wahr ist’s, das du mir viel bucher aus der onfrau liberei hast zu wegen gebracht. Man liest sie aber hierinnen nicht, wiewohl ich sonst dras studire. Doch mus auch andere bucher haben, die man hierinnen liest.“ Der Mutter schien es dagegen noch selbstverständlich, daß ein Student mit den Büchern aus der Bibliothek der Großmutter auskommen müßte, obwohl diese doch auch schon alte Folianten waren.

Von Goethe, der sich sechzehnjährig rund 190 Jahre später in Leipzig immatrikulierte, berichtet Richard Friedenthal,, daß er für das Jurastudium mit dem „kleinen Hoppe“ ausgerüstet worden sei, einem schon dem Vater nützlichen Repetitorium, das auch den Sohn noch leidlich durchs Studium brachte.

Der Student kam damals nicht nur im Studium, sondern auch danach im Berufsalltag, wenn er durchschnittliche „akademische“ Ansprüche an seine Honoratiorenexistenz stellte, mit dem Examenswissen und einigen Handbüchern ein Leben lang aus. Heute rechnet die Industrie damit, daß ein qualifizierter Naturwissenschaftler, wenn er sich nicht ständig fortbilden würde, nach spätestens fünf Jahren entlassen werden müßte, weil er mit dem veralteten Wissen aus seiner Studienzeit nicht mehr zu brauchen wäre.

Die Entwicklung des modernen Industriesystems mit seiner arbeitsteiligen Weiterverzweigung in immer neue Spezialdisziplinen hat deshalb dem Bildungswesen und in ihm dem Beruf des Lehrers einen radikal anderen Stellenwert gegeben. J. K. Galbraith berichtet aus den USA, daß man dort 1900 an allen Colleges und Universitäten mit 24 000 Lehrern ausgekommen sei, 1970 aber 480 000 brauchte.

Der Bildungsanspruch des Industriesystems vermehrt sich ständig und führt zu einem immer größeren Lehrerbedarf. Der Lehrer, jetzt Angehöriger eines „akademischen“ Massenberufs, ist aber gleichzeitig dem Bildungsanspruch der Industriegesellschaft selbst ausgesetzt. Nicht nur das Fachwissen seiner Studien- und Lehrfächer verändert sich permanent, sondern auch die didaktische Orientierung des Bildungssystems, der Einzelfächer und ihrer Inhalte. Der Lehrer ist zugleich Lernender als Fachmann, als Didaktiker und Unterrichtsmethodiker.