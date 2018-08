Von Werner Schmalenbach

Professor Dr. Werner Schmalenbach ist Leiter der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Man hätte ihm zugetraut, hundert Jahre alt zu werden: das war er sich und uns und dem Jahrhundert, dem er seinen prachtvollen Stempel aufgedrückt hat, eigentlich schuldig. In die Bestürzung darüber, daß dieser Unsterbliche nicht mehr unter uns ist, mischt sich die leise Enttäuschung, daß er die mythische Schwelle nicht erreicht hat und früher umkehren mußte als Tizian, den die Pest als Neunundneunzigjährigen dahinraffte.

So sehr war er ein Inbegriff von Leben! Je älter er wurde, desto stupender war die Jugend seines künstlerischen und seines sonstigen Gebarens. Mit dem Tod mochte man seinen Namen kaum in Verbindung bringen, und er selbst war niemals gut auf ihn zu sprechen; auf den eigenen schon gar nicht. Dabei hatte er dem Tod, wenn auch nicht allzu oft, Denkmäler gesetzt. „Guernica“: das gewaltige Schaustück brutaler Vernichtung des Humanen durch die Bête humaine, die hier den deutschen Namen trug. Als Julio Gonzalez, der Bildhauer, starb, malte Picasso als Requiem für den toten Freund – mitten in dem von den Deutschen besetzten Paris – die beiden Fassungen des „Stillebens mit Ochsenschädel“. Und viele verwandte Stilleben – natures mortes! – folgten: mit Menschenschädeln, mit Widder- und Ziegenschädeln, mit getöteten Hühnern. 1943 entstand als ein erschütterndes Memento mori der Totenkopf in Bronze.

Wenn es die Präsenz des Todes ist, die dem Stierkampf seine Dimension gibt: Picasso hat ihn als ein lebensprühendes Spectaculum gemalt, gezeichnet, radiert, litho- und serigraphiert. Den Tod als stummen Begleiter, als Schatten und Nachtseite des Lebens hat er nicht gekannt, und wo er ihn zum Gegenstand wählte, da überwand er ihn durch den starken Pulsschlag seines Malens. Wie weit haben sich im hohen Alter die beiden Weggenossen von einst, Picasso und Braque, voneinander entfernt: Picasso durch seinen demonstrativen Sieg über Alter und Tod, Braque durch die todesnahe Spiritualität seiner großen Atelierbilder, durch deren vibrierende Raumschichten der Totenvogel geistert. Um dieselbe Zeit, da Braque seine Todesboten malte, zeichnete Picasso einen Vogel ganz anderen Geblütes: die Friedenstaube für die Kommunistische Partei.

Picassos enorme Lebenskraft war beinah gleichgesetzt mit Produktivkraft. In einer Typologie, einer Phänomenologie, einer Psychologie des Schöpferischen kommt man schwerlich ohne ihn als das alle anderen überragende Exempel aus. Er gehörte einer Generation an, die noch nicht den verzagten Rückzug vom Schöpferischen auf das Kreative angetreten hatte; ein Gefälle, das demjenigen vom Künstler zum Designer entspricht. Kein anderer produzierte in einer so unglaublichen, auch quantitativ alle Normen sprengenden Weise wie er, und bei keinem anderen glaubt man, so wie bei ihm, in jedem künstlerischen Wurf der schöpferischen Genese unmittelbar beizuwohnen. Die Kunst brach aus ihm heraus, wie ein sich dauernd erneuerndes Ereignis seiner Natur, ungehindert und unreflektiert, wenngleich niemals außerhalb der schärfsten Kontrolle seines Geistes.

Angesichts der Abnutzung geläufiger Epitheta ist man sparsam geworden in der Vergabe von Titeln und Attributen; aber wie sollte man von Picasso sprechen, ohne das von einer sich lieber egalitär als elitär verstehenden Generation in Mißkredit gebrachte Wort „Genie“ in den Mund zu nehmen? Die absolute Exzeptionalität seiner Naturbegabung beweist sich, bedürfte sie des Beweises, in den Bildern und Studien des ganz jungen Picasso, ja schon des Kindes, die sich in einer schier unbegreiflichen Zahl im herrlichen Gemäuer des Picasso-Museums zu Barcelona ausbreiten. Er war ein Wunderkind der Malerei, ein Geniestreich der Natur, und er blieb zeitlebens ein von den Göttern ohne jede Rücksicht auf irdische Gerechtigkeit überreich Beschenkter. Dem puritanischen Eifer derer, die dem Genie mißtrauen, steht Picasso als ein unerhörtes Fait accompli gegenüber, als ein schlechterdings nicht zu bestreitender Ausnahmefall, durch den sich jene Regel allerdings bestätigt, auf die der Geniebegriff ohnehin keine Anwendung findet.