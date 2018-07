Von Ruth Herrmann

Hamburg

Ein Mann, festgenommen, weil er als falscher Parkwächter Gebühren kassiert hatte, wurde in das Hamburger Untersuchungsgefängnis (UG) eingeliefert und dort, weil er Epileptiker war, in die psychiatrische Station des Zentralkrankenhauses (ZKH) der Anstalt gebracht. Am dritten Tage war er tot.

Dem ärztlichen Referenten des Strafvollzugsamtes, der beim Tod von Häftlingen deren Krankenunterlagen zu prüfen hat, kamen bei Durchsicht der Blätter dieses 32jährigen Jörn Blohm Zweifel an der ordnungsgemäßen Untersuchung und Behandlung im ZKH. Wie sich rasch herausstellte, berechtigte Zweifel.

Was heißt: Hamburgs Justiz hat einen neuen Skandal. Die Reihe suspekter Todesfälle im Strafvollzug der Stadt (der bis dahin letzte Fall des in der berüchtigten „Glocke“ zu Tode gekommenen Kader alias Silversmith vom September 1972 ist noch im Gespräch) kann nicht mehr einfach übergangen werden. Blohm war zwar nicht vor dem Sterben massiver Behandlung durch Bedienstete ausgesetzt, er wurde im Gegenteil nicht behandelt. Aber sein Tod muß als ein Glied in der Kette der skandalösen Vorfälle in diesem UG gesehen werden. Wieder einmal wurde sichtbar, daß in dem alten Backsteingemäuer am Holstenwall alles beim alten ist.

Ein neuer Wind aber scheint doch in der Justizbehörde zu wehen. Dort wurden die UG-Skandale (angefangen mit dem Glocke-Tod des Häftlings Haase 1964, der erst 1966 bekannt wurde) bislang nach einer Art Nestbeschmutzer-Theorie solange wie möglich im stillen Amtskämmerlein und zaudernd untersucht, Schuldige nie gefunden. Der neue Präses, Justizsenator Seeler, ging mit dem Fall Blohm sofort an die Öffentlichkeit, schaltete die Staatsanwaltschaft ein, nannte Namen: Ermittelt wird von der Staatsanwaltschaft gegen den verantwortlichen Stationsarzt, den Gefängnispsychiater Dr. Jessel, und gegen die Lungenfachärztin im ZKH, Dr. Kassianoff, wegen Verdachts „der durch Unterlassen begangenen fahrlässigen Tötung“.

Wie behandelten sie den mit annähernd vierzig Grad Fieber eingelieferten Patienten?