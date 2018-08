Inhalt Seite 1 — Ererbte Schizophrenie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geistes- oder gemütskranke Eltern haben auffallend häufig Kinder, die in gleicher Weise psychisch gestört sind. Dieser Tatbestand hat selbstverständlich den Verdacht genährt, daß solche Krankheiten oder jedenfalls die Anlage dazu vererbt werden können. Tatsächlich reicht aber jene Beobachtung keineswegs zur Begründung dieses Verdachts aus. Denn möglich wäre es, daß Kinder, die in einer Familie aufwachsen müssen, in der mindestens ein Elternteil unter Geistesstörungen leidet, allein dieser ungünstigen Umweltbedingungen wegen sehr leicht selbst ein ähnlich abnormes Verhalten an den Tag legen wie der kranke Vater oder die kranke Mutter. Dem „Vererbung-oder-Umwelt-Problem“ bei Geisteskrankheiten ist so leicht offenbar nicht beizukommen.

Darum haben Wissenschaftler lange schon Methoden ersonnen, nach denen sich eine Entscheidung der Frage herbeiführen lassen soll, ob und in welchem Maße Erbfaktoren am Entstehen psychischer Leiden beteiligt sind. Besonders der Schizophrenie, der weitaus häufigsten Form aller Geisteskrankheiten, gilt in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit der Forscher.

Wichtige Ergebnisse lieferten Studien, bei denen Zwillinge untersucht wurden, die Kinder schizophrener Eltern waren. Es stellte sich heraus, daß von eineiigen Zwillingen, also solchen, deren Erbanlagen völlig identisch sind, fast immer entweder beide die gleichen Krankheitssymptome wie der geisteskranke Elternteil erkennen ließen oder beide normal waren. Hingegen kam es bei zweieiigen, also genetisch nicht gleichen Zwillingen häufig vor, daß nur eines der beiden Kinder geisteskrank wurde.

Dieses Resultat, daß sich bei allen Beobachtungsreihen dieser Art regelmäßig ergab, ist fraglos ein schwerwiegendes Indiz dafür, daß die Schizophrenie weitgehend erbbedingt ist. Freilich sagt es nichts darüber aus, ob es sich hierbei nur um eine ererbte Disposition zur Schizophrenie handelt, für deren Ausprägung möglicherweise ein Elternhaus, in dem Vater oder Mutter schizophren ist, oder andere bestimmte Umweltbedingungen erforderlich sind.

Aus diesem Grunde kommt einer vor kurzem in der Zeitschrift „Journal of The American Medical Association“ (19. März) veröffentlichten Studie von Paul H. Wender vom amerikanischen National Institute of Mental Health große Bedeutung zu. Professor Wunder bediente sich bei seinen Untersuchungen einer Methode, die vor knapp einem halben Jahr erstmals Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hervorgerufen hatte, dem Studium adoptierter Kinder. In jener Untersuchung, über die an dieser Stelle (ZEIT Nr. 48, 1972) berichtet worden war, hatte ein Psychiater die Lebensläufe von Menschen untersucht, die als Adoptivkinder in amerikanischen Mittelstandsfamilien aufgewachsen waren. Hierbei hatte der Gelehrte ermittelt, daß solche Adoptivkinder, deren Mütter während ihrer Geburt wegen Verbrechen in Haft saßen, signifikant häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren als solche Adoptivkinder, deren leibliche Eltern nicht kriminell waren.

Doktor Wender wandte diese Methode der Untersuchung auf die Schizophrenie an. Er ermittelte, daß bei geistig normalen Stiefeltern aufwachsende Adoptivkinder, von deren leiblichen Eltern mindestens ein Elternteil an Schizophrenie oder schizophrenieartigen Störungen zu leiden hatte, mit auffallend großer Häufigkeit selbst an Schizophrenie erkranken. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß Erbfaktoren an der Entstehung der Schizophrenie und anderer ihr ähnlichen geistigen Störungen eine entscheidende, wenn auch vielleicht nicht ausschließliche Rolle spielen.

Vor allem zeigen die ersten beiden bislang bekannt gewordenen langjährigen Untersuchungen an Adoptivkindern, daß diese Methode signifikante Ergebnisse zutage fördern kann und darum als Instrument zur Erforschung der biologischen Gründe für soziales oder psychisches Fehlverhalten tauglich ist.