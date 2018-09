Inhalt Seite 1 — J. M-M: Blick in die Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Sternen zu lesen, das kann gefährlich sein: Vor drei Wochen hat der Marschall Lon Nol seinen persönlichen Astrologen fristlos entlassen, den er einst zum Rang eines Kapitäns erhoben hatte. Grund: Er hatte es verpaßt, die Meldung der Sterne aufzunehmen und weiterzugeben, nach der die Residenz, in der heute der Marschall herrscht, vom Schwager des Prinzen Sihanuk bombardiert werden würde.

Schlimmeres jedoch passierte fünfzig anderen Astrologen Kambodschas. Sie wurden kurzerhand ins Gefängnis geworfen, weil sie allesamt etwas prophezeit hatten, was sich noch erfüllen könnte. Mit dem Monat April, so sagten sie, werde auch die Macht des Marschalls dahinschwinden.

Vergleichen wir beide astrologische Fälle, so wird klar, daß es besser ist, zuwenig als zuviel in den Sternen zu lesen. Denn der Zustand der Ungnade ist dem Gefängnis vorzuziehen.

In Paris, nahe bei der Kirche Saint Germain-des-Prés, in der kleinen „Drachen-Gasse“ (rue de Dragon), haust eine zierliche ältere Dame mit zwei Katern, sechs Katzen und vielen geflochtenen Körben, die voller Bücher und Papiere sind und den meisten Platz in den beiden raumfüllenden Betten einnehmen. Sie spricht mit tiefer, rauher Stimme, die russischen Akzent verrät, und ist eine der viertausend Hellseher, die in Frankreich gedeihen. Kommt man zum erstenmal zu ihr, so mustert sie einen mit einem Blick, als wollte sie sich fragen: „Wieviel Wahrheit mag dieser Mensch vertragen?“ Denn vor diesem ersten Besuch hat sie mit Hilfe der Geburtsdaten die Sterne schon zu Rat gezogen.

Als ich sie sah, war ich nur bescheidener Begleiter oder störender Zuschauer. Auf ihre Frage: „Wollen nicht auch Sie die Zukunft kennenlernen?“ fand ich die etwas peinliche Antwort: „Madame, wenn Sie mir etwas Gutes sagen, könnte ich vielleicht nicht daran glauben. Und wenn Sie etwas Schlechtes voraussehen, möchte ich es gar nicht im voraus wissen.“

Mit dieser Antwort glaubte ich mich aus der Affäre gezogen zu haben, doch blieb mir ein schlechtes Gewissen zurück. Deshalb hat mich wohl auch das Schicksal der Astrologen von Kambodscha so interessiert.

Wir beide – Lon Nol und ich – scheinen übereinzustimmen: Wir lehnen den Vorgeschmack zukünftigen Übel ab, besonders dann, wenn es nur zeitlich, jedoch nicht auch lokal präzisiert wird. Fällt dem Marschall unerwartet eine Bombe aufs Haus, so pfeift er den diensttuenden Astrologen an, reißt ihm die Kapitäns-Schulterstücke herunter, feuert ihn aus dem Palast, aber dann läßt er ihn ziehen. Anders wäre es wohl gewesen, wenn der Kapitän dem Marschall etwas Gutes vorausgesagt hätte: Glückliche Palaststunden, und dann wäre die Bombe gekommen. Doch das ist nebensächlich gegenüber der Spannung, mit der man dem Ende des Monats April entgegensehen muß.