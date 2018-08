Von Sabine Schultze

Das Erscheinen dieses Buches, schrieb James Baldwin in seiner Nachbemerkung zu „No Name in the Street“, sei „durch Prozesse, Attentate, Beerdigungen und Verzweiflung lange verzögert worden. Es sieht auch nicht so aus, als wolle sich die amerikanische Krise, die ja nur ein Teil einer Weltkrise, einer historischen Krise ist, bald lösen“ Und weil das Buch von der politischen Krise Amerikas und der persönlichen Krise des Amerikaners James Baldwin handelt, die übrigens nicht voneinander zu trennen sind, konnte es auch nicht zu Ende geschrieben werden. Es ist Bericht und Bekenntnis, die Autobiographie eines Amerikaners, „der so unvorsichtig war, als Schwarzer auf die Welt zu kommen“ –

James Baldwin: „Eine Straße und kein Name“, aus dem Amerikanischen von Irene Ohlendorf; dnb 23, Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek; 134 S., 6,– DM.

Baldwin war bislang, zumindest für seine Leser in Deutschland, ein Romancier, der sich Geschichten ausdachte, um das erzählen zu können, was ihm widerfahren war. Er verpackte seine Lebenserfahrungen literarisch, dachte sich Romane aus und blieb doch immer biographisch. „Eine andere Welt“ war ebenso wie „Giovannis Zimmer“ die nur wenig verschlüsselte Geschichte des Predigersohnes aus Harlem, der ausgezogen war, nicht um die Welt zu erobern, sondern um der Welt zu sagen, daß „das Fest des Westens zu Ende, die Sonne des weißen Mannes untergegangen ist“.

„Eine Straße und kein Name“, das neue Buch nun, das Irene Ohlendorf in ein dem Amerikanischen des Autors durchaus verwandtes Deutsch zu bringen verstand, versucht nicht länger mit einer Romanhandlung von der Realität der inneramerikanischen Auseinandersetzung abzulenken. Für Baldwin, den Ästheten, der sich zum Agitator entwickelte, gibt es keine Romanhelden mehr. Für ihn gibt es nur noch Black-Panther-Figuren. Der Wandel vom Befürworter einer friedlichen Integrationspolitik zum Freund und Fürsprecher der radikalsten unter den Rassisten wurde beschleunigt durch die Morde an Martin Luther King, an Malcolm X und an Medgar Evers. Seitdem hat sich Baldwin dem Sieg der Schwarzen über die Weißen verschrieben.

Dabei fiel ihm der Entschluß, gegen die Gesellschaft, der er angehört, anzukämpfen, nicht leicht. Baldwin, das lehrt die Lektüre, schont sich und seine Landsleute nicht, er schont auch seine Leser nicht. Er ist unbarmherzig und weiß, wovon er spricht, wenn er schreibt: „Lange genug war ich selbst Nigger gewesen, und deshalb, verblüfft mich ihre Verruchtheit auch nicht. Schließlich ist diese Verruchtheit ja der eigentliche Geist Amerikas.“

Es ist weit gekommen mit Amerika, wenn amerikanische Schriftsteller schreiben: „Der Schwarze muß den Weißen nicht hassen, er braucht ihm überhaupt keine Gefühle entgegenzubringen, um zu begreifen, daß er ihn töten muß. Jawohl, soweit sind wir oder sind doch kurz davor, und es hat keinen Sinn, vor dieser besonders kühlen Form des Brudermordes zurückzuschrecken ... Aber nicht Leute wie ich haben darüber zu bestimmen, wieviel und welche Art von Gewalt bevorsteht, sondern darüber bestimmt das amerikanische Volk, das zur Zeit zu den gewalttätigsten und ehrlosesten Völkern der Welt gezählt werden muß.“

Baldwin beansprucht die Wahrheit für sich. Dennoch liest sich sein Bekenntnisbuch wie ein Abenteuerroman. Dieser Schriftsteller mit dem schwierigen Start, der früh von zu Hause, aus Harlem, fortlief und erst sechs Jahre später, nachdem er in Europa und da vor allem in Paris gelebt hatte, zurückkehrte, hatte sich geschworen, „nie wieder für andere den Nigger zu machen“. Inzwischen war er berühmt, ein Mann, der als schwarzer Schriftsteller den militanten Schwarzen gerade gelegen kam. Er wandelte sich vom poetischen zum politischen Schreiber. Und wenn er in den Spiegel sieht, sieht ihn dort „eine alternde einsame, sexuell zweifelhafte, politisch anrüchige, unbeschreiblich exzentrische Figur“ an. Das Buch, sosehr es ergreift und mit Beschlag belegt, ist dennoch nicht mehr als der Stationsbericht von einer Lebensreise, die so aufregend verläuft, daß der fast fünfzigjährige Berichterstatter das alles erst einmal los werden mußte. Ein wichtiges, kein gutes Buch.