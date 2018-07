Von Wolfgang Hoffmann

In seiner Haushaltsrede streckte Bundesfinanzminister Helmut Schmidt am letzten Mittwoch den Unternehmern die Hand entgegen: „Die Bundesregierung ist zur Zusammenarbeit bereit.“ Doch er zeigte gleichzeitig auf, wo die Grenzen liegen: „Die Bundesregierung wird, wo es nötig ist, alle verfassungsmäßigen Instrumente benutzen, um der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit des politischen Einflusses zu dienen. Dies gilt für die Besteuerung der Großen wie für die Kontrolle der Zusammenschlüsse der Großen.“

Nur wer über das wirtschaftliche Geschehen informiert war, verstand die in den folgenden Ausführungen versteckten Seitenhiebe des Ministers gegen die „Elefantenehe“ des Stahlkonzerns Thyssen mit dem Maschinenbauunternehmen Rheinstahl oder gegen das Bier-Imperium des Bankiers Ernstberger (Bayerische Hypothekenbank), wobei er auch ein Fragezeichen hinter das Prinzip der Universalbanken setzte (siehe dazu Seite 30).

Roß und Reiter nannte Schmidt im Bundestag nicht. Daß es sich nicht um einen Alleingang des sozialdemokratischen Ministers handelte, zeigte am Wochenende die Rede des Bundeswirtschaftsministers Hans Friderichs (FDP) bei der Eröffnung der Münchner Handwerksmesse, in der dieser dazu aufrief, über den Wertinhalt der Marktwirtschaft neu nachzudenken und ein neues Unternehmerbild zu entwerfen.

„Die Fehler, die die Wirtschaft in der Vergangenheit gemacht hat, sind groß und die Folgen ernst.“ Dieser Satz paßt logisch zu den Ministeräußerungen, doch er kommt weder aus den Regierungsparteien noch von den Gewerkschaften. Er steht vielmehr im Jahresbericht des Wirtschaftsrates der CDU. Geschäftsführer Haimo George fordert darin die Unternehmer „zu einem Umdenken bei sich, in ihren Verbänden und ihren Stabsabteilungen“ auf.

In einem 22 Seiten starken, vertraulichen Positionspapier, das zur Jahresversammlung des Rates vorgelegt wurde, umreißt George auch die Richtung, nach der umgedacht werden soll: „Ohne ein stärkeres Gemeinwohlbewußtsein und Gemeinwohlengagement der unternehmerisch Tätigen nehmen die gesellschaftspolitischen Forderungen an den Unternehmer und die Wirtschaft utopische Ausmaße an, die eines Tages zum totalen Kollaps führen.“

In erster Linie sorgt sich der Rat um den Bestand der sozialen Marktwirtschaft, zugleich aber fürchtet er auch, daß die Union ihren bisherigen Rückhalt bei Wirtschaft und Industrie verlieren kann. Denn laut George erwartet der Wirtschaftsrat, daß die Organisationen der Unternehmer „verstärkt kritische Neutralität oder pragmatischen Opportunismus gegenüber der Regierung und den sie tragenden Parteien praktizieren. Zu den Unionsparteien wird sich das Verhältnis weitgehend in kritische Distanz verändern“.