Ein Gespenst geht um in der Bundesrepublik. Keiner hat es gesehen. Aber jeder will einen kennen, der es gesehen haben will. Ich hatte schon einiges vom Anti-Amerikanismus läuten hören. Aber erst, als ich in einem „Welt“-Leitartikel von der „anti-amerikanischen Welle“ las, von der wir anscheinend erfaßt worden sind, begann ich daran zu glauben. Und bekam es gleich mit der Angst.

Hinter meinem Rücken war da eine anti-amerikanische Welle hochgespült worden – und ich hatte nichts gemerkt. Ziemlich peinlich. Hätte ich diese Bewegung einfach verschlafen?

Da muß es doch Anzeichen dafür gegeben haben, Symptome. Waren da etwa anti-amerikanische Eier auf ihrem Fluge gegen ein Amerika-Haus von mir unbemerkt vorbeigeflogen? Ich erkundigte mich. Nein, die Zahl dieser Wurf-Eier war um 37 Prozent zurückgegangen. Auch der Cola-Verbrauch – ein wichtiges Barometer für das amerikanische Ansehen in der Welt – war eher gestiegen.

Was war mit den amerikanischen Gefühlen meiner Bekannten? Schmulzers? Die hatten sich neulich unverblümt über das Vordringen höchst bedenklicher amerikanischer Fernsehserien beklagt. Ich wies sie scharf zurecht. Gegen den Empfang von CARE-Paketen, nach dem Kriege, hatten sie keine Bedenken gehabt.

Wo es um Anti-Amerikanismus geht, konnte ich natürlich auch nicht an Schroffdorfs vorübergehen. Viel Sympathie für Nixon hatten sie nie gezeigt. Erst neulich, auf einer Party, hatten sie aufgebracht am Devisenausgleich für US-Truppen herumgemäkelt. Aber gerade bei ihnen erlebte ich eine herbe Enttäuschung.

„Wir laden jetzt, nach der Dollar-Abwertung, öfters arme Amerikaner zu Tisch ein. Nachdem sie nun die Zeche für den gegen uns gewonnenen Krieg zahlen müssen, fühlen wir uns dazu einfach verpflichtet“, meinte Frau Schroffdorf.

Da war doch was mit Plusters und dem amerikanischen Boyfriend ihrer Tochter Gudrun gewesen? Ich ging der Sache nach. „Ja, das stimmt“, sagte Gudruns Vater. „Wir haben ihr diesen Burschen, den Harry, ausgeredet. Das war nämlich ein rassistischer Südstaatler, der immer auf die Neger schimpfte. So was darf man natürlich nicht verallgemeinern.“