Von Dieter Buhl

Königswinter, im April

Der britische Außenminister Douglas-Home kabelte in einem Begrüßungstelegramm: "Wir haben mit unseren Partnern viel zu besprechen." Die Teilnehmer an der 23. deutschenglischen Begegnung verstanden diesen Hinweis als Feststellung, nicht als Mahnung, denn an Gesprächsstoff hat es bei den alljährlichen Treffen in Königswinter noch nie gemangelt. Auf der Konferenz der vergangenen Woche war womöglich noch mehr zu bereden als gewöhnlich. Schließlich ist die in Königswinter seit Jahren beschworene Hoffnung auf den britischen Beitritt in die Europäische Gemeinschaft inzwischen Wirklichkeit geworden.

Die Briten nicht mehr als Kandidaten, sondern als Partner in Europa – das gab "Königswinter" diesmal zusätzlichen Reiz und gesteigerte Bedeutung. Zumindest die Oppositionsparteien beider Länder trugen dem auch in ihrer Teilnehmerliste Rechnung: Die Labour Party trat mit Roy Jenkins, ihrem prominentesten Pro-Europäer, mit Peter Shore, einem ihrer schärfsten Anti-Marketeers, mit Barbara Castle und Shirley Williams an. Die CDU hatte unter anderem die Bundestagsabgeordneten Narjes, Leisler Kiep, von Weizsäcker und Carstens aufgeboten. Das offizielle Europa war durch die EG-Kommissare Dahrendorf und Thomson repräsentiert. Die Regierungsparteien und die Kabinette hingegen, die sich in Königswinter ohnehin immer zurückhalten, um den inoffiziellen, entspannten Charakter des Treffens nicht zu verwischen, waren noch spärlicher als gewöhnlich vertreten.

Aber "Königswinter" lebt nicht nur von politischer Prominenz allein. Die von Hans von Herwarth und Lilo Milchsack sorgfältig austarierte Teilnehmerschaft aus Politikern, Wissenschaftlern, Unternehmern und Journalisten, der fordernde, aber nicht überhastete Konferenzablauf in traditionsreicher Umgebung und nicht zuletzt die rheinweinfrohe Atmosphäre am Rande garantieren immer ergiebige Gespräche.

Partner und Konkurrenten

Obwohl Briten und Deutsche sich zum ersten Mal als EG-Partner trafen, gab es keine europäische Euphorie. Nüchternheit beherrschte die Szene. Es paßt in dieses Bild, daß ein prominenter Brite behauptete, er habe während der letzten drei Monate in Brüssel das Beiwort pragmatisch häufiger gehört als während der letzten drei Jahre in der Labour-Party.