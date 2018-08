Von Hans Werner Conen

Damit Europas Autofahrer künftig sicherer durch die Alte Welt kutschieren können, müssen sie besser bestraft werden dürfen. So paradox dies klingt, seit vielen Jahren ist es die von zahllosen Autotouristen leidvoll erprobte Wahrheit: Weil ein Verkehrsverstoß – vom Falschparken bis zum tödlichen Unfall – mit den Mitteln des jeweiligen nationalen Rechts des „Tatortstaates“ in der Regel nur so lange verfolgt werden kann, wie sich der ausländische Autotäter dort aufhält, sichern sich besonders die südlichen Tourismusländer ihren Verfolgungsanspruch oft durch grotesk hohe Kautionen. Nicht selten mußten Touristen, sogar bei kleineren Verkehrsdelikten, wochenlang in menschenunwürdigen südländischen Gefängnissen einsitzen. Unter dem Eindruck dieser demoralisierenden Umstände kam er hin und wieder auch zur Anerkennung phantasievoller Schadenersatzansprüche.

Das „Europäische Übereinkommen zur Verfolgung und Ahndung der im Ausland begangenen Verkehrszuwiderhandlungen“ soll nun dafür sorgen, daß Delikt und Strafe in ein vernünftiges – möglichst europaweit einheitliches – Verhältnis gebracht werden, aber auch, daß sich kein Missetäter durch schlichte Rückreise ins Heimatland der Bestrafung oder der Vollstreckung eines ausländischen Urteils problemlos entziehen kann. Das Abkommen geht also von der Erwartung aus, daß die Behörden des Tatortstaates den Delinquenten nach Feststellung der Personalien getrost nach Hause, in das „Aufenthaltsland“, fahren lassen, weil sie sicher sein können, daß er dort gegebenenfalls nicht nur verurteilt, sondern auch wegen eines Schadenersatzes zur Kasse gebeten wird.

Einige Einzelheiten des europäischen Abkommens werden, wohl auch jene Autosünder mit ihm versöhnen, die bisher auf ihr Geschick vertraut hatten, den Behörden an der Adria oder in Spanien doch noch entwischen zu können: Bei der Verfolgung der im Ausland begangenen Verkehrsdelikte soll grundsätzlich das Recht des Heimatstaates angewandt werden –, Falschparken in Spanien endet also nicht in einem deutschen Gefängnis, sondern mit dem gleichen Bußgeldbescheid, den der Parksünder auch in Wanne-Eickel zu gewärtigen hätte. Freilich müssen die am Tatort geltenden Verkehrsregeln zugrundegelegt werden.

Wichtig insbesondere für Autoreisende, die nicht nur einmal zum Urlaub ins Ausland fahren, ist die Bestimmung des Abkommens, nach der ein Tatortstaat, der an den Aufenthaltsstaat eines Täters ein Ersuchen um Verfolgung gerichtet hat, damit das Recht verliert, den Sünder seinerseits – etwa beim erneuten Betreten des Tatortstaates – zu verfolgen oder zu verurteilen.

Erhebliche Probleme dürfte dagegen eine andere Möglichkeit mit sich bringen, die das Abkommen bieten wird: Das Ersuchen an das Heimatland eines Verkehrssünders, eine im Tatortstaat schon rechtskräftig ergangene Gerichtsentscheidung, also auch Freiheitsstrafen, zu vollstrecken. Hier besteht die Gefahr, daß die großen Unterschiede im europäischen Strafrecht auf dem Rücken des kleinen Mannes ausgetragen werden. Bei uns kaum geläufige Unterschiede wie Arrest, Kerker oder schwerer Kerker spielen hier ebenso eine Rolle, wie verfassungsrechtliche Bedenken. In der Bundesrepublik kann nach Artikel 104 des Grundgesetzes nur der Richter über Freiheitsentzug entscheiden, während zum Beispiel im Nachbarland Österreich die Verwaltungsbehörde eine Arreststrafe bis zu sechs Wochen verhängen darf. Soll der deutsche Strafvollzug einen Täter einsitzen lassen, der nach unserem Recht nie im Gefängnis gelandet wäre?

Nicht zuletzt diese Probleme bei der im Abkommen geregelten „Vollstreckungshilfe“ haben bisher dazu geführt, daß die nun schon seit 1964 beim Europarat vorliegende Übereinkunft zwar inzwischen von elf Staaten unterzeichnet, aber nur von Frankreich, Schweden, Dänemark und Zypern auch ratifiziert und damit in Kraft gesetzt wurde. Aber auch diese Länder haben Einschränkungen gemacht; Frankreich hat die ganze Frage der Vollstreckung vorerst ausgeklammert. Die deutschsprachigen Länder Schweiz, Österreich und Bundesrepublik haben sich erst im letzten Herbst, acht Jahre nach der Einigung von Straßburg, zu einer verbindlichen Übersetzung aufraffen können. Die Ratifizierung soll „in dieser Legislaturperiode“ erfolgen, doch allzu eilig scheint man es in Bonn nicht zu haben. Wie ein Vertreter des Bundesjustizministeriums kürzlich bei einer Juristentagung des ADAC in München wissen ließ, sei mit der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes in Bundestag und Bundesrat „etwa 1973“ zu rechnen. Das bedeutet für den Autotouristen: Noch in mindestens einer Urlaubssaison muß er damit rechnen, weit weg von der Heimat, oft ohne einen des Deutschen mächtigen Rechtsbeistand, auch aus lächerlichem Anlaß mit Tausenden von Mark Kaution zur Kasse gebeten zu werden, sein Fahrzeug beschlagnahmt zu bekommen oder gar in einem südländischen Gefängnis die Klärung des Falles abwarten zu müssen.