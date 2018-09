Die Jugendreiseveranstalter wußten natürlich, längst, was sich ihre vielumworbenen Kunden im Urlaub wünschen und welche Gesichtspunkte für den Buchungsentschluß maßgebend sind. Nun wollten sie es noch genauer wissen. Eine Untersuchung des Instituts für Jugendforschung in München bestätigte ihnen: Junge Leute können für den Urlaub verhältnismäßig viel Geld ausgeben, sie wollen möglichst unter sich sein, braun werden, aber auch gern etwas Spannendes, Außergewöhnliches erleben. Junge Leute, darunter versteht man in dieser Branche die Jahrgänge zwischen 18 und 28, was über dreißig ist, gehört zum alten Eisen.

Zum großen Kummer der Jugendreisebüros nehmen aber nur 25 Prozent der jugendlichen Touristen die Hilfe von Veranstaltern in Anspruch, die übrigen verreisen auf eigene Faust. Nach der Befragung des Münchener Instituts ist das Urteil von Freunden, „die schon einmal dagewesen sind“, für die meisten jungen Leute (40 Prozent) ausschlaggebend für die Wahl des Urlaubsziels, 26 Prozent entscheiden sich nach der Lektüre von Prospekten, 22 Prozent wälzen Atlanten oder Autokarten und lesen Reisebeschreibungen, zwölf Prozent lassen sich von einem Reisebüro beraten.

Während die Zwanzigjährigen noch am liebsten mit dem eigenen Auto verreisen, läßt diese Begeisterung später zugunsten des Flugzeuges nach, um dann bei Jungverheirateten mit Kind wieder zuzunehmen.

An den organisierten Reisen schätzen die befragten Jungtouristen, daß man sich um nichts kümmern muß, man hält sie für relativ preiswert und erwartet, daß man lustige Leute kennenlernt. Zwang und Gängelei werden abgelehnt. Junge Leute sind in der Veranstalterbranche als gute Rechner bekannt, sie vergleichen Preise und lassen sich nichts vormachen. Sie informieren sich genauer als die Erwachsenen über Klima, Preisniveau am Ort oder Sportanlagen und wollen natürlich wissen, welche Treffpunkte oder Diskotheken sie am Ferienziel vorfinden. Fahren Freund und Freundin gemeinsam in den Urlaub, dann entscheidet bei jeder zweiten Reise das Mädchen, wohin die Reise geht, immerhin! Weitaus die meisten aller jungen Urlauber wollen ihre Ferien am Wasser verbringen (75 Prozent), ob See, Fluß oder Meer, ist gleichgültig – Wasser muß sein!

twen tours international (tti) hat sein Sommerprogramm 1973 diesen Wünschen angepaßt. Stolze Mini-Tochter der Hummel-Reise und durch deren Zugehörigkeit zur Touristik Union International (TUI) mit der Rückendeckung des großen Konzerns versehen, beginnt tti allmählich aus den Kinderschuhen herauszuwachsen. Für 1973 ist erstmalig ein Umsatz projektiert, der twen tours von weiteren Subventionen des Mutterhauses befreien soll, twen tours startete 1970, damals zählte man ganze 6200 Teilnehmer, 1972 waren es 13 800, für 1973 erwartet man rund 20 000.

Das Programm von tti bietet in über 30 Ländern mehr als 150 Reiseziele an. Spaniens berühmte Ferieninseln und sonnensicheren Festlandstrände rangieren dabei wie eh und je auf den ersten Plätzen. Aber twen tours ist auch in Frankreichs neuer Urlaubsdomäne, dem Languedoc-Roussillon präsent und natürlich rund um das Mittelmeer: auf Korsika, Sardinien, Korfu, Kreta, Zypern, Rhodos und in Süditalien. Die griechische Insel Mykonos ist ein besonderer Preisschlager: zwei Wochen mit Übernachtung und Frühstück in der Hauptsaison kosten für eine Person nur 524 Mark ab Frankfurt. Hier bietet sich von selbst an, was junge Leute wünschen: internationales Publikum, Atmosphäre. Andernorts muß da ein bißchen nachgeholfen werden. Ferienklubs mit romantischen Namen findet man auf vielen Prospektseiten.

Erstmalig bietet tti Reisen in den Libanon an (14 Tage einschließlich einiger interessanter sightseeing-Trips mit Flug ab Frankfurt und Halbpension 750 Mark), Taucherferien kann man in Aqaba (Jordanien) buchen, und für diejenigen, die etwas Außergewöhnliches erleben wollen, gibt es eine Safari nach Island (Siehe ZEIT Nr. 14 „Wo man sich noch verlieren kann“) oder eine Camptour durch Israel oder eine Südafrika-Schlafsacktour. Wer Israel unabhängig bereisen möchte, dem wird das sogenannte „go-as-ycuplease-ticket“ (175 Mark) empfohlen. Damit kann er mit der Egged-Autobusgesellschaft kreuz und quer durchs Land fahren, darüber hinaus berechtigt dieses Ticket zur Übernachtung (mit Frühstück) auf 16 über das Land verteilten Campingplätzen.

Wie die Muttergesellschaft Hummel, ist auch twen tours im Polentourismus engagiert. Auf diesen Reisen hat man die Wahl zwischen Sopot (Zoppot) an der Danziger Bucht, Königswalde (heute Lubniewice) und Cadinen (heute Kadyny). In Irland können junge Leute „Urlaub wie bei guten Freunden“ machen. Gemeint sind Ferien bei irischen Familien, die meist in dem hübschen Vorort Malahide der Hauptstadt Dublin wohnen. Es steht den Teilnehmern frei, ob sie zusätzlich einen Sprachkurs oder einen Segelkurs buchen, oder, just for fun, sich am Leben und an den Gesprächen der Irländer beteiligen wollen. Übrigens: Pony-Trekken (das sind Ferien im Zigeunerwagen) ist hier immer noch außerordentlich beliebt.Ingeborg Massmann