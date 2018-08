Das Geheimnis des Erfolges ist es, möglichst viele Menschen vor den Kopf zu stoßen.

George B. Shaw

Gewachsen, aber nicht relevant

Eine neue Anerkennung von Realitäten: Der Bundesverband der Phonographischen Industrie spricht erstmalig in seinem Wirtschaftsbericht nicht mehr von einem „Schallplatten“ – sondern von einem „Tonträger-Markt“ – zu groß ist inzwischen der Anteil von MusiCassetten und bespielten Tonbändern gegenüber der guten alten Schallplatte geworden; 998,8 Millionen Mark ließen sich die Bundesbürger im vergangenen Jahr die konservierte Musik kosten, wobei die Musi-Cassette ihren sensationellen Boom fortsetzte: 9,62 Millionen Stück wurden 1972 gekauft; die sogenannte ernste Musik hielt sich auch 1972 auf dem seit einiger Zeit feststehenden Anteil von knapp 14 Prozent. Eine weitere Anerkennung hingegen ist trotz dieser insgesamt um 8,7 Prozent gestiegenen Zahlen immer noch nicht in Sicht: die für den subventionierten Kulturbetrieb Verantwortlichen wollen immer noch nicht wahrhaben, daß die Musikkonserve im Musikkonsum der Nation ein relevanter Faktor geworden ist – die Finanzbehörden zählen Schallplatten immer noch nicht zur Kultur und fordern weiterhin die für „schwarze gerillte Kunststoffscheiben“ anzusetzende Mehrwertsteuer von vollen 11 Prozent.

Victor de Kowa

Viktor de Kowa, der 69jährig in Berlin nach einem langen Krebsleiden gestorben ist, hat wie kein zweiter Schauspieler in Deutschland den blasierten Esprit und Charme bestimmter Figuren des Boulevards und Salons verkörpern können. Das war sein Vorteil und seine Gefahr: denn der bei Erich Ponto sehr genau ausgebildete Schauspieler konnte sich, besonders nachdem er als Typ im Film gesiegt hatte, eigentlich nur noch selten dagegen wehren, einfach „Publikumsliebling“ zu sein – und von einem solchen Liebling, erwartet man in der Regel nur die Reproduktion einmal vertraut gewordener Gesten und Gebärden ad infinitum. Trotzdem war es erstaunlich, wie de Kowa es verstand, in dieses gewünschte Abziehbild Nuancen von Leben, Reste der durch den Erfolg zugeschütteten Wirklichkeit unterzubringen. Und Leute, die ihn bei Fehling beispielsweise auf der Bühne gesehen haben, berichten, daß er daneben ein bedeutender Menschendarsteller sein konnte.