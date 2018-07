Der Arzt muß wieder lernen, den ganzen Menschen zu sehen

Von Theo Löbsack

Asthma, Herzbeschwerden, ein Magengeschwür – vielleicht alles, was man landläufig eine Krankheit des Körpers nennt, hat immer auch eine psychische Seite. Die „Seele“ ist beteiligt: auslösend oder verschlimmernd, den Menschen verändernd, sein Ich maskierend, seine Krankheit verwandelnd. Die Wissenschaft, die sich mit diesen Zusammenhängen beschäftigt, ist die psychosomatische Medizin. Sie hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Trotzdem bleibt psychosomatisches Erkenntnisgut in unseren Kliniken noch zu wenig berücksichtigt.

Welche Möglichkeiten bestehen, die psychosomatische Medizin besser in den klinischen Betrieb zu integrieren, erfuhren wir von dem „großen alten Mann der Psychosomatik“, in Deutschland, Thure von Uexküll. Das Gespräch fand in der Psychosomatischen Abteilung des Zentrums für Innere Medizin und Kinderheilkunde der Universität Ulm statt.

Ein „erfülltes Leben“ dürfte zu psychosomatischen Problemen keinen Anlaß geben. Und so sieht er denn auch nicht aus, wie er da vor mir sitzt mit seiner Gelassenheit und der freundlichzuwendenden Art: Thure von Uexküll darf von sich sagen, die Psychosomatik in Deutschland trotz erheblicher Widerstände „salonfähig“ gemacht zu haben. Ihm ist es zu verdanken, daß die ärztliche Approbationsordnung heute die Ausbildung der Medizinstudenten in psychosomatischer Medizin vorsieht. Am 15. März ist der Erfolgreiche fünfundsechzig geworden.

Hobby für Arrivierte

Aber noch gibt es Probleme – auch für ihn. „Der Trend der heutigen Medizin zu fortschreitender Spezialisierung“, sagt Uexküll, „erschwert es dem jungen Arzt, sich mit der psychosomatischen Medizin zu identifizieren, die einen entgegengesetzten Trend hat. Er sucht seine Identität in einem etablierten Fach mit sicheren Berufsvorstellungen. Solange psychosomatische Medizin das nicht bieten kann, bleibt sie ein Hobby für Arrivierte.“ Uexküll ist freilich davon überzeugt, daß sich dies einmal ändern wird: „Die Zukunft der psychosomatischen Medizin wird durch Aufgaben bestimmt, die sich in einer zunehmend arbeitsteiligen Medizin als spezifische Probleme der Kommunikation und der Kooperation zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Patienten ergeben. Diese Probleme erfordern eine Berücksichtigung der psychologischen und soziologischen Faktoren, und eine mehr patienten- als krankheitszentrierte Medizin.“