Einst zogen sie durch die Welt und standen im Ruf der Unredlichkeit. Der Tenniszirkus vergangener Jahre ließ sich von einem geneigten Veranstalter verpflichten, erhielt ein Pauschalhonorar, und die Schlägerartisten zeigten dem Publikum dafür dann alles das, was sie können. Wer gewann, spielte letzten Endes keine Rolle: Man hatte sein Geld ja längst in der Tasche. Bis dann vor fünf Jahren der texanische ölmagnat Lamar Hunt auf die Idee gebracht wurde, seinen vielseitigen Unternehmungen auch noch eine Tennisabteilung anzuschließen. Damit war’s aus mit dem schönen Leben. Wer viel verdienen will unter den Leuten, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, einen Ball über ein Netz zu schlagen, muß auch viel siegen. Natürlich legte auch Mr. Hunt zu Beginn noch einiges dazu. Aber auf die Frage, wie lange er sich ein solches Zuschußunternehmen leisten könne, soll er gesagt haben: „Etwa hundertzehn Jahre!“ Inzwischen floriert der Laden.

Seit dem Januar tingeln nunmehr zwei Gruppen zu je 32 Spielern durch die Welt – die eine begann ihre Serie in Miami, die andere in London. Ende April gehen für beide Gruppen Serien von je elf Turnieren zu Ende – die eine in Göteborg, die andere in Denver. Im Mai werden die besten vier Spieler aus beiden Gruppen in Dallas zusammen das Finalturnier bestreiten. Wer dort gewinnt, nennt sich Weltmeister. Das System stimmt, der Titel wohl auch. Der Champion erhält neben dem Siegerpreis auch noch einen runden Scheck über 50 000 Dollar. Dieses Geld ist bei den 22 Turnieren übriggeblieben, die nicht nur erstklassiges Tennis boten, sondern den jeweiligen Sponsoren auch Gelegenheit zu weiter Werbung.

Vorletzte Woche waren sie in München – eingeflogen aus St. Louis. Sieben Stunden Zeitunterschied, Schneegestöber, Flugzeugsitzen, Schlaflosigkeit. „Ich habe seit achtundvierzig Stunden kein Auge zugemacht“, sagt der Jugoslawe Nicola Pilic, knapp 34 Jahre alt, seit 1968 Berufsspieler. Seine Frau ist in Belgrad bei ihren Eltern, das Töchterchen in Split bei Mutter Pilic. Fast hätte er schon in der ersten Runde des Turniers verloren. „Dann hätte ich wohl dieses Mal draufzahlen müssen. Hotel und Reisespesen müssen wir nun selbst bezahlen. Das ist nicht mehr so wie damals in seligen Amateurzeiten, wo man das Geld unter dem Tisch, das Hotel gratis und den Flugschein zugeschickt bekam!“

Er will das nicht als Nachtrauern an vergangene Zeiten verstanden sehen. Im Jahr 1972 nahm er allein etwas über 40 000 Dollar bei diesen Turnieren ein. In Boston erhält er ein fürstliches Salär dafür, daß er in einem der größten Sportklubs des Kontinents zweimal jährlich fünf Tage die Kinder der Reichen unterrichtet. Der weitbeste Golfprofi Jack Nicklaus möchte ihn in Florida in einem ähnlichen Unternehmen anstellen. Pilic hat sein Geld in den USA und in der Schweiz angelegt. „Es ist mein Job, aber es ist ein verdammt harter Job. Ich mache es nun seit zwölf Jahren. Nur immer Koffer, Hotelzimmer, Tennisplatz, Flugzeug. Langsam werde ich das Nomadenleben satt. Ich möchte wissen, wo ich hingehöre, wo meine Familie ist!“ Wo genau? Er zuckt ein bißchen die Schultern. „Auf jeden Fall nicht in Amerika. Das ist gut zum Verdienen, aber nicht zum Leben! Ich will nach Europa. Nach Hause in Split vielleicht, oder auch nach Deutschland!“ Wie lange noch? Es schießt aus ihm heraus: „Höchstens noch zwei Jahre. Ich muß nicht Millionär sein. Ich will Ruhe!“

Das mit der Ruhe ist natürlich noch schwierig, solange er mit der Gruppe der Profis herumreist. Sie fläzen sich in den Sesseln der Hotels oder beobachten die Spiele der Konkurrenz oder trainieren – so wie es Sportler überall auf der Welt tun. Natürlich wissen sie, daß der Freund demnächst auf dem Platz plötzlich Gegner sein kann. Nicht Gegner in dem Sinne, daß der eine oder andere einen häßlichen Silberpott oder einen Titel gewinnt, sondern Gegner im geschäftlichen Sinne. Wer in der ersten Runde ausscheidet, erhält immerhin noch 500 Dollar. Aber was ist das schon, wenn man Hotel und Reise bezahlen muß? Die Verlierer der zweiten Runde bekommen schon 200 Dollar mehr. Pilic schlug zu Beginn unausgeschlafen den jungen Australier Alan Stone mit sehr viel Mühe. „Er ist mein Freund“, erklärte er den Trost, den er nachher dem Unterlegenen spendete. Dann fiel er in die ihm jetzt geläufigere Sprache: „But business is another thing!“

Wenn man so will, hat die Kommerzialisierung zumindest für die Zuschauer etwas Gutes. Sie können sicher sein, für ihr Eintrittsgeld einen reellen Gegenwert zu erhalten. Die beiden Favoriten der Profitruppe, die jetzt in der ehemals olympischen Basketballhalle von München antraten, erspielten sich 1972 zusammen mehr als 350 000 Dollar: Rod Laver ein wenig über 200 000, der Amerikaner Stan Smith genau 150 000 Dollar. Bei soviel Geld schummelt keiner mehr. In der letzten Woche waren sie in Brüssel, in der nächsten in Johannesburg. Und Nicola Pilic wird weiter von Ruhe und Familie träumen.

Ulrich Kaiser