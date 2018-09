Von Hans-Joachim Girock

Als Bartholomäus Ziegenbalg, frischgebackener evangelischer Theologe aus Halle an der Saale, 1706 seine Füße zum ersten Male auf den indischen Subkontinent setzte, hatte er eine Schiffsreise von 222 Tagen hinter sich und eine fremde, unbekannte Welt vor sich. Im Auftrag des Dänenkönigs Friedrich IV. war er nach Indien gefahren, um dort als erster Missionar das Evangelium auszubreiten. Nur nützte ihm der königliche Auftrag wenig. Der dänische Kommandant von Tranquebar fürchtete um seine willkürliche Herrschaft über die Eingeborenen und drangsalierte den jungen Missionar, wo er nur konnte. Der kränkliche Ziegenbalg, für den schon die lange Seereise eine „Akademie des Todes“ gewesen war, begann also mit seinem pommerschen Kollegen gegen alle Widerstände an der „Basis“. Er lernte die Srache, genauer – vielerlei Dialekte der Eingeborenen, erforschte ihre Lebens- und Denkweise, übersetzte das Neue Testament und Teile des Alten ins Tamulische, baute eine kleine Kirche und hatte eines Tages die ersten Täuflinge. Einmal jährlich konnte er einem dänischen Schiff Post nach Europa mitgeben, Im nächsten Jahr mit Antwort reichen ... – Der schwächliche Missionar hat lange Jahre die außerordentlichen Strapazen, die mit seinem Auftrag verbunden waren, nicht nur überstanden, sondern in dieser Zeit auch eine ungewöhnliche Arbeitsleistung vollbracht. Niemals ist er – so jedenfalls wird es überliefert – am Sinn seines Auftrags irre geworden: „Seelen zu gewinnen für das Lamm.“

Als in den letzten Dezembertagen 1972 über 300 Missionsexperten aus 69 Ländern aller Kontinente und noch mehr Kirchen in Bangkok landeten, hatten die Düsenmaschinen aus Genf kaum 20 Stunden Flugzeit hinter sich, und nur wenige Delegierte hatten für die Anreise länger gebraucht als 24 Stunden. Alle wurden freundlich empfangen von Repräsentanten der thailändischen Kirche, von Vertretern des Staates und des Buddhismus.

Alle kannten das Thema der Konferenz: „Heil der Welt heute“ oder – im englischen sehr viel griffiger: „Salvation Today“. Alle hatten ihre Vorbereitungspapiere im Koffer. Aber sie hatten sehr unterschiedliche Ansichten, und sie waren mit sehr unterschiedlichen Erwartungen nach Bangkok gekommen. Manche hatten zwar eine unbeirrbare Vorstellung von dem, was unter „Mission“ zu verstehen sei, oder unter „Heil“, aber alle wußten wohl, daß ein gemeinsamer Nenner nur schwer zu finden sein würde.