Die Turmuhr der Pfarrkirche von Garmisch-Partenkirchen verhält sich fremdenverkehrsfeindlich. Um Mitternacht schlägt sie über dem schlafenden Kurort die volle Stunde mit 32 wohlbemessenen Schlägen. Lärmverminderung, aber auch Fußgängerzone und Nachtfahrverbote gehören indessen in Garmisch zum Bündel geplanter Unternehmungen, um bedrohlichen Umwelteinflüssen zu begegnen. Kurdirektor Karl Walther Schuster malt die Zukunft in düsteren Farben. Er spricht von der „Möglichkeit des Absinkens unseres örtlichen Fremdenverkehrs auf das Niveau des kurzfristigen Reiseverkehrs der Städte“.

In Garmisch-Partenkirchen sind in den letzten sieben Jahren bei zunehmendem Besucherstrom die Übernachtungszahlen gesunken, und zwar von 415 000 im Jahre 1965 auf 334 000 im Vorjahr. Die Hotellerie schrumpfte sich gesund. Durch Verminderung der Bettenkapazität wurde der Belegungsdurchschnitt gesteigert. Die Hälfte der Übernachtungsbesucher (etwa 100 000) bleibt durchschnittlich zwölf Tage (Ausländer acht Tage). Karl Walther Schuster: „Garmisch-Partenkirchen wäre als Fremdenverkehrsort ohne das Kurprädikat in seiner Existenzbasis geschädigt.“

Der Kurdirektor verordnet dem Kurort die Kur.

Tatsächlich: Die Chance des heilklimatischen Sport-Kurorts ist die Kur. Zu den Anstrengungen der Wettbewerbsfähigkeit gehören der Bau einer neuen Kurklinik am Wank, Erprobung und Nutzung der Chandonsquelle, Bau eines Wellen-Hallenbades, nicht zuletzt Definition des Heilanzeigenbereichs. Die Anstrengungen gipfeln im Projekt eines internationalen Kultur- und Kongreßzentrums mit Hotel an Stelle des Kurpark-Cafés. Der Umfang des Kurparks soll unangetastet bleiben. Karl Walther Schuster: „Wir wollen wieder auf die ursprüngliche Zahl von 10 700 Fremdenbetten kommen.“ bo