Dreimal in knapp zwei Monaten haben sich die Vereinigten Staaten von ihren südlichen Nachbarn Vorwürfe anhören müssen. Auf der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in Panama wurden sie des Kolonialismus geziehen, auf der Wirtschaftskonferenz der lateinamerikanischen Staaten in Quito des Imperialismus beschuldigt und jetzt auf der Vollversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington der bewußten Obstruktion des Bundes angeklagt.