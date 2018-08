Inhalt Seite 1 — Kloake Kalifornien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Raymond Chandler war „auf seltsame Weise sehr beeindruckt“, als er 1949 Ross Macdonalds Kriminalroman „The Moving Target“ gelesen hatte. Doch das Kompliment des großen Mannes dürfte seinem damals fünfunddreißigjährigen Bewunderer nicht unbedingt geschmeichelt haben. Denn was den Autor von „The Big Sleep“ und „Lady in the Lake“ an Macdonald so sehr beeindruckte, war hauptsächlich „Angeberei in der Satzbildung und in der Wortwahl“, kurz „stilistischer Mißbrauch der Sprache“. Macdonald hatte geschrieben, ein Wagen sei „von Rost zernarbt“ an Stelle von „gefleckt“. Chandler folgerte: „Ich glaube, daß gewisse Schriftsteller unter einem Zwang stehen, in gesuchten Phrasen zu schreiben, um einen Mangel an natürlicher, animalischer Emotion auszugleichen.“

Der Erfinder von Philip Marlowe hat es glücklicherweise nicht mehr erleben müssen, daß Anthony Boucher, der angesehene Krimi-Experte der „New York Times“, das Buch

Ross Macdonald: „Der Untergrundmann“, Roman, aus dem Amerikanischen von Hubert Deymann; Diogenes Verlag, Zürich; 302 S., 24,80 DM

mit der Bemerkung vorstellte, bei aller Bewunderung für Chandler und Dashiell Hammett halte er Ross Macdonald für einen besseren Schriftsteller als die beiden. Doch Boucher, scheint mir, schießt ebenso über das Ziel hinaus wie Chandler vor vierundzwanzig Jahren. So müßig es wäre, John Fords „Stagecoach“ gegen Sam Peckinpahs „Wild Bunch“ auszuspielen oder Hubert Selby an Hemingway zu messen, so notwendig schief gerät der Vergleich zwischen zwei Autoren, von denen der eine seine besten Bücher vor 1945 geschrieben hat und der andere, als die Amerikaner schon in Vietnam waren.

Die Gemeinsamkeiten sind oberflächlich: Zwar spielen Ross Macdonalds Kriminalromane ebenso in einem trügerisch heiteren Kalifornien wie die von Chandler, aber in den zwielichtigen Bars und Gassen der dreißiger Jahre war Los Angeles noch eine bewohnbare Stadt und der Tod eine einfache Sache.

Und das einzige, was Macdonalds „Private Eye“ Lew Archer noch mit Chandlers Philip Marlowe zu tun hat, ist jene charismatische Aura von Einsamkeit, die der Detektiv im Dickicht der Städte mit der gleichen Gelassenheit trägt wie einst der Marshal seinen Blechstern. Doch wenn zum Beispiel irgend jemand den harten zynischen Einzelkämpfer Marlowe gefragt hätte, ob er „eine geheime Leidenschaft für Gerechtigkeit“ habe, hätte er sicher, nicht wie Lew Archer entgegnet, er habe „eine geheime Leidenschaft für Gnade“: „But justice is what keeps happening to people“, doch den Leuten widerfahre immer nur Gerechtigkeit („The Goodbye Look“, 1969).

Macdonalds Ich-Erzähler Archer, der einst als einer der vielen Marlowe-Imitationen begann, ist im Laufe der Jahre immer nachdenklicher, sensibler und trauriger geworden. Melancholisch, fast widerwillig registriert er die Verfallserscheinungen der Überflußgesellschaft, mörderische Gier und bizarre Perversionen. Und parallel zum allmählichen Auszug der Menschlichkeit aus Kalifornien wird auch die Natur immer feindseliger, beginnt sie ein beunruhigendes Eigenleben: „Dunkelnde Früchte hingen von den Zweigen wie grüne Handgranaten.“