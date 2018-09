Inhalt Seite 1 — Mehr Rechte für Opposition in Sikkim Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die oppositionelle Majorität im Himalaja-Fürstentum Sikkim soll mehr Rechte erhalten. Diese Zusicherung des Chogyal (König) Palden Thondap Namgyal hat die politischen Spannungen knapp eine Woche nach Übernahme der Polizeigewalt durch Indien entschärft.

Sikkim ist auf Grund eines 1950 abgeschlossenen Vertrages indisches Protektorat (zuvor stand es unter britischer Oberhoheit). Der Regierung in Neu-Delhi unterstehen die auswärtigen Beziehungen Sikkims. Indien ist auch für die Verteidigung des strategisch wichtigen Staates verantwortlich. Sikkim, halb so groß wie Schleswig-Holstein, grenzt im Norden und Osten an Chinas (Tibet) und im Westen an Nepal.

Im Innern ist der Chogyal, obwohl ihm ein indischer Verwaltungsbeamter an die Seite gestellt ist, fast souverän.

Die Unruhen, die schließlich zum indischen Eingreifen führten, sind auf die Wahlen zum Nationalrat im Januar zurückzuführen. Von den 22 Sitzen errang die königstreue „Nationalpartei“ neun (sechs weitere Abgeordnete ernennt der Monarch). Die Oppositionsparteien, die die Mehrheit im Lande repräsentieren, gewannen nur sieben Sitze und sprachen daher von Wahlfälschung.

Sikkims Majorität besteht aus Nepalis, die im Laufe der Jahrhunderte aus dem Nachbarland eingewandert sind. Diesen 140 000 Nepalis (das sind 70 Prozent der 200 000 Einwohner), stehen als Minderheit die Bhutias gegenüber, die aus Tibet kamen. Auch der Chogyal gehört diesem Volksteil an. Er begünstigt die Minorität, was sich auch darin zeigt, daß deren buddhistischer Glaube in der tibetanischen Form des Lamaismus Staatsreligion in Sikkim ist. Die Nepalis sind Hindus.

Tausende Demonstranten zogen am 7. April in der Hauptstadt Gangtok zum königlichen Palast und forderten: ein neues Wahlrecht auf der Basis: pro Mann eine Stimme, eine geschriebene Verfassung, Freilassung politischer Häftlinge, Verwaltungsreformen, größeres Mitspracherecht der Bevölkerung.

Indien behauptet, der Chogyal habe Neu-Delhi um Hilfe gebeten. Die indische Regierung rechtfertigte ihr Eingreifen mit angeblichen Exzessen der Sikkim-Polizei und damit, daß Gesetz und Ordnung Zusammengebrochen seien.