ARD, Karfreitag, 20. April: „Harburg bis Ostern“ von Klaus Wildenhahn (NDR)

Zwei Backfische, albern, kichernd, lassen das komische Ritual der Taufe über sich ergehen; der Pastor reicht ihnen ein Papiertaschentuch zum Abtupfen des Wassers. Eine hastet in die Kirche zurück, kehrt erschreckt um: Sie hat den Segen vergessen.

Ein junges Paar in der Sprechstunde, sie wollen sich trauen lassen. Warum kirchlich? Ohne Kirche wär’s nix, eine Ehe braucht den Segen, meint sie; er habe sich nur „breitschlagen lassen“, sagt er, eigentlich halte er nichts von der Kirche, die doch auf die Hektik, die heute so an den Tag gelegt werde, gar nicht eingehe...

Klaus Wildenhahn porträtiert die Gemeindearbeit in St. Johannis im Hamburger Industrievorort Harburg. 14 000 Mitglieder, die meisten Arbeiter und Angestellte. Drehzeit Weihnachten 1971 bis Ostern 1972. Bis auf die turbulente Konfirmationsfeier ist die Kirche, ein nüchterner Neubau, ziemlich oder ganz leer.

Als Pfarrer, sagt die zentrale Figur des Films, könne man heute wohl nicht links genug stehen oder sagen, der Status quo dieser Gesellschaft sei erträglich. Eine einprägsame, seltsam unpersönliche Figur: pragmatisch, fast bieder, bescheiden, ein stiller Kämpfer und ein sanfter Revolutionär; seinem jungen, bärtigen Vikar gibt er lapidar Ratschläge in Gestik, Rhetorik und Argumentation und redigiert ihm „typisches Studentendeutsch“ aus der ersten Predigt; für die Konfirmanden findet er großartige, sehr konkrete Worte, im Interview redet er eher geschraubt und bemüht anspruchsvoll, bei einem Begräbnis leiert er seine Sprüche monoton wie eine lästige Pflichtübung herunter. Wegen der „gesellschaftlichen und einzelmenschlichen Probleme“ erklärt er die geplante Fusion der Harburger Conti-Phoenix-Werke zu einem Thema des Kirchenvorstands und wird dafür gerügt.

„Bayreuther Proben“, „In der Fremde“, „Harlem Theater“, „Institutssommer“, „Der Tagesspiegel“: Wildenhahn-Filme sind ungemein präzise und sympathisch unauffällige Beschreibungen vom Alltag, von einem Beruf, einem Arbeitsplatz, insistierend und genau, wo es um die Diagnose der Szenerie, ganz behutsam und darum wirklich authentisch und überzeugend, wo es um ihre Protagonisten geht.

Einmal spricht im Film ein höherer Kirchenbeamter von Seelsorge (der junge Vikar lehnt das sofort ab, die sei Aufgabe jedes Christen), er sagt „Berufsbild“ und „Berufsrolle“ statt Beruf, aber den allein zeigt Wildenhahn, als einen wie viele: Taufe eine Stunde Arbeitszeit, Beerdigung drei Stunden, Trauung drei bis vier Stunden. Dazu kommen die Verwaltung, der Kirchenvorstand, der Altenkreis, Unterricht, Gemeinderat, das Arbeitsgespräch unter Kollegen (sie reden über das Todesproblem wie ein Betriebsrat über eine neue Gewerkschaftsstrategie), die Predigt mit anschließendem Händeschütteln an der Kirchentür: profane Auskünfte über einen Job, ohne Wertung vorgetragen, leider allerdings von Wildenhahn selber zu gewichtig und bedeutsam gesprochen. Gut dosiert werden Informationen über die Stadt und über die Personen eingestreut, Originalton- und Kommentarpassagen gegeneinander gesetzt, Berichte über die Dreharbeiten oder Interviews eingebaut.

Der Alltag in Längs- und Querschnitten, Dokumente aus der Arbeitswelt sind ein Lieblingssujet des Fernsehens geworden und sind nur zu oft Belege für beschönigende Retuschen, plumpe Indoktrinationen, schlecht kaschierte Vorurteile. Wildenhahns Film ist, unter anderem, eine Korrektur der fast täglichen Fernsehsünden und ein Lehrstück über die gute, weil ehrliche und sensible Dokumentation. Wolf Donner