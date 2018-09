Samstag, 14. April 1973: Berichte vom Parteitag der SPD in Hannover

In der Tat, das ist bemerkenswert. Wenn ein Fußballspiel am Nachmittag zu Ende gegangen ist und die Nachrichtensendungen über Resultat, Halbzeitstand und Torfolge berichtet haben, dann darf der Sportfreund sicher sein, daß das Fernseh-Resümee späten Abend nicht nur die wichtigsten Spielphasen (mit allen Einzelheiten und der gebotenen Zeitlupen-Deutlichkeit) veranschaulichen, sondern auch die taktische Einstellung der Mannschaften ausführlichst untersuchen wird – und zwar kritisch!

Geht dagegen, um die gleiche Zeit, ein Parteitag zu Ende, dessen Ergebnisse in der Sendung Heute und der Tagesschau in gebotener Breite dargestellt wurden, dann hat der politisch interessierte Betrachter abends zwischen zehn und elf allen Grund, den Sportfreund in sich zu beneiden: Dem würde man um diese Zeit gewiß nicht zumuten, was man ihm anzubieten wagt – ein oberflächlich geordnetes, kümmerlich kommentiertes und von keiner Reflexion begleitetes Rohmaterial. Hundert Einwürfe! Dutzende von Freistößen! Dreißig Minuten Spiel im Mittelfeld! Keine Analyse, kein kritisches Resümee, kein Kommentar! Statt dessen: erster Redner, sechs Sätze, zweiter Redner, vier Sätze, dritter Redner, fünf Sätze, noch einmal erster Redner, zwei Sätze, Gesichter im Publikum, vierter Redner, acht Sätze, Gesichter auf dem Vorstandspodium, fünfter Redner, nächster. Welche Gelegenheiten wurden da verschenkt, wenn man bedenkt, wie die Kommentatoren (die keine waren) den Zusammenschnitt gliedern, akzentuieren und in der Form eines Dramas hätten darbieten können!

Als Herbert Wehner davon sprach, es käme darauf an, die Welt nicht nur reflektierend zu deuten, sondern sie in der politischen Praxis umzugestalten – worauf einige Delegierte zu klatschen begannen –, hätte, in vergleichbarer Sportszenerie, ein Harry Valerien ohne Frage den Zuschauern zu erklären gewußt, warum man hier klatschte. (Wehner variierte eine These von Marx. Feuerbach – der Name müßte einem politischen Kommentator so bekannt sein wie das Wort Netzer einem Sportreporter.)

Welche Chance, die Fronten von Hannover kritisch zu analysieren! Welche Gelegenheit etwa, am Beispiel des einen von Albert Osswald geprägten Satzes: Wir wollen den dritten Weg zwischen kommunistischer Planwirtschaft und zügellosem Kapitalismus ... Welche Gelegenheit, dem Betrachter am Bildschirm am Beispiel dieses Diktums die Juso-Position zu erläutern: „Zügelloser Kapitalismus, sagen die Linken, ist eine Tautologie wie weißer Schimmel; denn es liegt im Wesen des Profitstrebens, daß es zügellos ist und man ein bißchen kapitalistisch so wenig wie ein bißchen schwanger sein kann.“ Welche Chance, in einer knappen und präzisen Standortbeschreibung den historischen Stellenwert der vorgetragenen Thesen zu benennen – im Verhältnis zum Ahlener Programm der CDU, zu Leber-Axiomen oder zur Plattform der schwedischen Sozialdemokraten!

Verschenkt, verschenkt. Statt zum Exempel einen Begriff wie Theorie zu erläutern und darauf zu verweisen, daß sich, nach der Vorstellung der Linken, der Wert der Reflexion eben danach bemißt, ob sie. in der politischen Praxis aufgehoben wird, kommentierte Friedrich Nowottny in Stil Friedrich Nowottnys – und das klang dann so: Die Anträge von Hannover sind in den Reißwolf der Mehrheit gewandert. Kurzum,von einer Sportreportage blieb bei diesem Parteitag-Bericht nur die Treuherzigkeit und die blumige Sprache.

Die Sendeanstalten aber mögen sich gesagt sein lassen, daß es keinen Unterschied macht, ob ich einen Mann zu einem Treffen von Sozialdemokraten schicke, der nicht weiß, welche Funktion dem Begriffspaar Theorie und Praxis in der Geschichte des Sozialismus zukommt, oder ob ich einen anderen Mann zu einem Fußballspiel schicke, der noch niemals das Wort Abseitsregel gehört hat.

In der Tat, das ist bemerkenswert. Die Punktzahl von Hans Heinrich Sieverts Zehnkampf-Weltrekord und die Namen der Breslauer Wunderelf muß man kennen, wenn man sich hinters Mikrophon setzt: Im Stadion werden Profis verlangt. In der Parteitag-Arena hingegen gilt für die Reporter offenbar das Amateurstatut. Hier, glaubt man, genügt der schlichte Menschenverstand. Doch das ist ein Irrtum – wie nicht nur Friedrich Nowottnys Berichte aus Hannover beweisen. Momos