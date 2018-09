Inhalt Seite 1 — Reinfall in Ovalen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rino Sanders

Am Wellblechtor der Baustelle unter den frisch ausgemalten Arkaden des Palazzo Alfieri fragte mich ein amerikanischer Journalist: „Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich versuche seit einer Woche. Nichts zu machen. Ein entsetzliches Weib.“ Das fand ich nun nicht.

Auf der Bühne wirkt Maria Callas jung, mädchenhaft fast in ihrem neuen Job als Regisseurin, garçonne: schwarze Hose und Bluse mit rotem Wams am einen Tag, dunkelbraune am nächsten mit passend bunter, an den Hüften geschlitzter Bluse darüber, und sie wußte wohl, warum sie sie von Zeit zu Zeit nach unten zog. Straff zurückgekämmtes volles Haar. Als ich mich über ihre Hand beugte, sah ich ihren beiseite stehenden Kollegen Giuseppe di Stefano sich verfinstern. Sie lächelte einen Augenblick zögernd bei meiner Ansprache, dann wurde alles, was in ihrem ägyptischen Gesicht groß ist, Auge, Nase, Mund, noch größer und näherte sich ihrem wirklichen Alter. Sie alle, sagte sie, steckten so tief in der Arbeit, daß sie sich auch die geringste Abschweifung nicht erlauben könnten und daher leider ...

Man hatte es mir vorhergesagt, und ich hatte im Büro schon die in toto abgelehnten Interviewbitten der Weltpresse gesehen. Maria Callas und alle, die an diesem Theater arbeiten, waren magisch auf das Datum fixiert, an dem das neue Haus in Turin mit Verdis „Sizilianischer Vesper“ eröffnet werden sollte.

Das alte, zweihundertjährige Teatro Regio war 1936 abgebrannt. Die Jahrzehnte nach dem Krieg hatten sich die Fiatstädter Opernenthusiasten mit einem unmusikalischen Saalkubus beholfen. Anders als in Deutschland hatten die meisten italienischen Städte – von Mailand bis Neapel – ihre Opernhäuser über den Krieg retten können, pompöse barocke oder klassizistische Baudenkmäler,

Die aufwendige Technik des Neubaus gehört sicher zu den modernsten der Zeit, und sie steckt; nicht in einem überholten Gehäuse. Der beim Brand stehengebliebene Palazzo Alfieri des alten Hauses hat Teil an den die Piazza säumenden Arkaden und sieht auf die nach dieser Seite. düstere Burg in der Mitte des Platzes. Die Beletage des renovierten Palastes haben die Architekten ins Foyer des Neubaus einbezogen. Man erreicht diese Erinnerung ans Einst über verglaste Brücken. Unter ihnen können, wettergeschützt, Wagen auf porphyrnen Platten Vorfahren und ihre Herrschaften auf die vier Rolltreppen entlassen, die zu den – nein, nicht „Rängen“ führen. Wir nähern uns der architektonischen Grundkonzeption, die, wenn man denn Oper überhaupt noch für möglich hält – das heißt hier „Aida“ und „Tosca“ –, doch wohl überaus tauglich genannt werden muß. Die Sicht auf jedem Platz, mit Logen 1800, ist unverstellt, die Akustik beklemmend vollkommen.