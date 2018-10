ZDF, Sonntag, 15. April: „Lilli Palmer präsentiert Weltstars der Oper“

Nun endlich wissen wir es, dank Lilli Palmer: New York ist die „schönste, größte, modernste, vornehmste, kränkste, internationalste, die ärmste, reichste, die widersprüchlichste“ Stadt. Und die hat, da ja schließlich dort „mehr Leute leben als anderswo in ganzen Staaten“, eine Oper, für die die gleichen Adjektive in den gleichen Superlativen gelten, keine „Staatsoper, sondern die Stadtoper, keineswegs abwertend“ ist das zu verstehen.

In einem so großen Land, in einer so großen Stadt, an einer so großen Oper der Boß zu sein, ist natürlich nicht leicht: „Dementsprechend groß ist auch Mühsal und Ärger, nicht nur für den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder den Oberbürgermeister von New York, sondern für den Generaldirektor der Metropolitan-Oper.“ Im Grunde ist der Opernchef sogar am schlechtesten dran: „Ja, man sagt, daß von den dreien er am meisten leidet, denn die anderen beiden haben es ja nicht mit Primadonnen zu tun.“

Zweiundzwanzig Jahre hielt es ein Mann aus, so viel zu leiden, „länger als zum Beispiel je ein – Präsident im Weißen Haus oder der Oberbürgermeister von New York“ (woran doch wohl eher die Verfassung schuld ist; aber was außer den Erfolgen mit Stars die Zweiundzwanzig-Jahre-Ära sonst noch an Konsequenzen für die Metropolitan Opera hatte, darüber schwieg sich die Präsentation aus).

Der Mann, der so viel litt, hieß Rudolf Bing (genauer: Sir Rudolf Bing, denn die englische Königin adelte ihn für seine Verdienste, aber nicht die um New York, sondern um die Festivals von Glyndebourne und Edinburgh), und bei seinem Namen fiel Frau Palmer ein, daß sie in der Schule von einem Gesangslehrer unterrichtet wurde, der „eine Stimmgabel hatte und den Ton angab. Und da machte er (ihre Hand zupfte an einer imaginären Gabel) ‚Bing‘. Sie müssen zugeben, daß Herr Rudolf Bing aus Wien sich den richtigen Namen ausgesucht hat als Generaldirektor der Metropolitan-Oper“. (Sollte Sir Rudolf Bing ursprünglich anders geheißen haben?)

Als Sir Rudolf Bing die Stätte seines Leidens verließ, zelebrierte man einen Gala-Abend mit über vierzig Metropolitan-Stars: „Es sangen die höchsten, die tiefsten, die lautesten, ganz bestimmt aber die teuersten Stimmen der Welt.“ Die Ölgesellschaft Texaco half mit, diesen Vier-Stunden-Gala-Abend für das amerikanische Fernsehen aufzuzeichnen, und Lilli Palmer (inzwischen über Rückprojektion oder Bitte screen oder wie auch immer von der Kamera in München in eine Loge des New Yorker Opernhauses gesetzt, wo sie auch dreimal artig applaudierte und in die Pausen hinein ihr Programmheft konsultierte), half mit, diese auf eineinhalb Stunden gekürzte „Top-Show des internationalen Musiktheaters“ für das deutsche TV-Publikum mit Nichtigkeiten zu garnieren.

Von denen abgesehen ein Abend, der zwei getrennte Lager noch weiter auseinandertrieb. Hier die Genießer, denen man die tremolierende Zunge und alle Details der Atemtechnik vor dem hohen C zeigte, die ob der Kantilenen und Koloraturen dahinschmolzen, denen sich das Rückenhaar sträubte bei Martina Arroyos „Tacea la notte placida“ aus dem Troubadour; die aber auch bedauerten, daß Anna Moffo (Massenet) und Regine Crespin (Oskar Straus) durch Unbedeutendes, Leontyne Price mit einer Gräfinnen-Arie aus Mozarts „Figaro“ durch ein ihr nicht gemäßes Stück sich selber herunterqualifizierten. Auf der anderen Seite die Skeptiker, die schon immer, hier im Konzert aber erst recht, über die unfreiwillige Skurrilität läppischer Opernposen und über Wagners „Frühlingszauber“ in der Dekoration zu Strauss’ „Rosenkavalier“ feixten. Aber mit Primadonnen muß man halt leiden. Heinz Josef Herbort