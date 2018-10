Amerikanische Flugzeuge haben am Montag ihre Bombenangriffe auf Laos wieder aufgenommen. Das Verteidigungsministerium in Washington begründete dies mit andauernden, schweren Waffenstillstandsverletzungen durch die Kommunisten. Die amerikanischen Bombenangriffe waren zunächst am 23. Februar eingestellt worden, nachdem die Regierung in Vientiane und die kommunistischen Pathet-Lao einen Waffenstillstand abgeschlossen hatten.

Schwere Kämpfe toben weiterhin um die kambodschanische Hauptstadt Pnom Penh. Sie wird von Truppen Nordvietnams und der kommunistischen Roten Khmer belagert. Am Wochenanfang gelang es wieder mehreren Tank- und Frachtschiffen, von Südvietnam aus auf dem Mekong Versorgungsgüter in die Hauptstadt zu bringen.

Zum erstenmal seit Inkrafttreten des Waffenstillstandes in Vietnam (28. Januar) drangen Truppen Saigons am Wochenende nach Kambodscha vor und lieferten sich dort heftige Gefechte mit den Kommunisten.