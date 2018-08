Norbert Gansel, SPD-Bundestagsabgeordneter des linken Flügels und ehemals militanter Juso, wird seit dem SPD-Parteitag in Hannover auch „Panzer-Gansel“ tituliert. Gansel hatte sich auf dem Parteitag nämlich ungefragt als Lobbyist der Kieler Krupp-Firma Mak-Maschinenbau enttarnt. Als Verteidigungsminister Georg Leber zu den Forderungen Stellung nahm, die Rüstungsproduktion in der Bundesrepublik einzufrieren, verwies er auf Widersprüche bei den Delegierten: Einerseits wollten sie die Rüstung reduzieren, andererseits würden sie sich in seinem Ministerium um Teilaufträge für Rüstungsfirmen, bemühen.

Obwohl Gansel nicht namentlich angesprochen wurde, bekannte er offen: „Es ist. richtig: Ich habe mich darum bemüht, daß nach Kiel Aufträge zum Bau von Panzern vergeben werden.“ Er habe das vor Rechten wie vor Linken zu verantworten, vor allem vor seinen Wählern und insbesondere vor den Arbeitern, „deren Recht auf Arbeit auch bei uns zu Hause gesichert werden muß“. Wenn schon Panzer oder U-Boote, gebaut würden, dann auch in Kiel.

Wahrend ein Delegierter die Gansel-Ausführung mit der bissigen Bemerkung quittierte: „Das ist eben Ju-so-zi-logik“, befand Kanzler Willy Brandt: „Er (Gansel) befindet sich übrigens in bester Gesellschaft von verstorbenen und lebenden Mitgliedern, aus der Führung der IG Metall, was ich durchaus verstehe, wenn ich an deren Stelle gewesen wäre.“

*

Personalpolitische Veränderungen werden, aus dem Kanzleramt gemeldet. Im Prinzip will der Chef des Kanzleramtes, Staatssekretär Horst Grabert, nicht viel ändern, da er mit der von seinem Vorgänger Horst Ehmke hinterlassenen Organisationsstruktur voll zufrieden ist. Da aber der bisherige Leiter der Gruppe politische Planung in der Planungsabteilung, Ministerialdirigent Hartmut Bebermeyer, um seine Rückkehr ins Wirtschaftsministerium bat, muß die Stelle, neu besetzt werden. Bebermeyer wird im Wirtschaftsministerium Unterabteilungsleiter. Sein Nachfolger im Kanzleramt wird voraussichtlich Werner Tegtmeier, der bisher sozialpolitischer Referent war.

In der Gruppe für die mehrjährige Finanzplanung und die gesamtwirtschaftliche Projektion in der Planungsabteilung wird noch eine weitere Personalveränderung vorgenommen. Die bisherige Leiterin, Ministerialdirigentin Ursula Krips, Ex-MdB der SPD, wird voraussichtlich in die Wirtschaftsabteilung des neuen Abteilungsleiters Manfred Lahnstein (früher Kabinettschef von EG-Kommissar Wilhelm Haferkamp in Brüssel) eintreten. Sie dürfte dort die Leitung der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Finanz- und Sozialpolitik übernehmen. Das Kanzleramt selbst, bislang auf vier verschiedene Gebäude verteilt – der Gesamtweg von Haus zu Haus beträgt 6,3 Kilometer – wird konzentriert. Doch der Neubau des Kanzleramtes wird noch rund drei Jahn dauern.