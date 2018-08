ARD, Sonntag, 22. April: „Wer kann’s mit 14 wissen?“ Berufswahl und Berufsberatung, von Heide Nullmeyer

Der eine soll nach dem Willen seiner Mutter Verkäufer werden, weil er groß und schlank ist, und das kommt doch an; die andere möchte Säuglingsschwester sein, weil ich so gerne Puppen anziehe; die dritte will als Friseuse anfangen, weil ich meiner Mutter auch oft die Haare eindrehe – so kommen sie zu ihren Berufen: eine halbe Million Hauptschüler stolpern jährlich irgendwie in irgendeine Tätigkeit hinein, ohne sich überlegt zu haben, ob sie überhaupt können, was sie wollen, oder ob ihnen Spaß macht, was sie vorhaben.

Denn für die vielleicht wichtigste Entscheidung in ihrem Leben bringen die jungen Menschen nichts mit als blanke Unkenntnis und völliges Unverständnis dessen, was sie erwartet. Berufswahl wird zu einem schieren Zufall, denn weder die Schüler noch deren Eltern haben einen Einblick in die Wirklichkeit der etwa 500 Ausbildungsberufe. Deshalb wollen sie alles werden, und alles mögliche auf einmal: ein Mädchen etwa Tierarzthelferin, Dekorateurin, Einzelhandelskaufmann, ein Junge außer Friseur und Zeichner auch vielleicht Industriekaufmann oder Verkäufer.

Mit ihrem ausgezeichneten Beitrag über die Berufswahl von Hauptschülern lieferte Heide Nullmeyer neuen Stoff für die Diskussion über den bisher stets vernachlässigten bildungspolitischen Bereich der beruflichen Bildung von 1,4 Millionen Lehrlingen. Sie ließ alle zu Wort kommen, die Auszubildenden und die Berufsberater, die Eltern und die Pädagogen, und sie rückte mit der Gießener Soziologin Helge Pross, dem Hannoveraner Jugendforscher Walter Jaide und dem Hamburger Psychologen Reinhard Tausch drei kompetente Hochschulvertreter ins Bild, deren sachliche Stellungnahmen sich erfreulich unterschieden von dem bei solchen Anlässen gern gebotenen wissenschaftlichen Bla-bla.

Immer wieder bekräftigte der Film seine zentrale These: auf der Schwelle zwischen Klassenzimmer und Fabrikhalle, Supermarkt oder Büro gerät die Berufswahl zu einem Griff in die Lostrommel, denn die Schüler werden in aller Regel nur mangelhaft informiert und unzureichend beraten. Nur etwa neunzig Minuten sind dafür in neun Schuljahren vorgesehen, mehr ist einfach nicht möglich, weil in den Arbeitsämtern für etwa eine Million Jugendliche gerade 1800 Berufsberater sitzen. Und die sind nicht selten selber schlecht ausgebildet, lückenhaft unterrichtet und deshalb überfordert. Zudem fehlen ihnen wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse, da es eine Berufsforschung erst in Ansätzen gibt.

So richten sich Berufsberater oft nach Zeugnisnoten: wer eine Zwei in Erdkunde hat, geht zur Post; so orientieren sie sich zu stark am Stellen- und Arbeitsmarkt: wo Arbeitskräfte fehlen, werden einfach welche hingeschickt. Schon mancher Ratsuchende, der mit dem Wunsch, Fernsehtechniker zu werden, zum Arbeitsamt ging, kam als Krankenpfleger wieder heraus. Berufsberatung kann so zur Überredung und Berufslenkung werden, das Arbeitsamt zu einer Verteilerzentrale, die nach ökonomischen, aber nicht nach individuellen Bedürfnissen entscheidet.

Wie es besser gemacht werden könnte, deutete der Film an. Schon im Kindergarten und in der Vorschule sollten die Interessen und Fertigkeiten von Kindern beobachtet werden; in der Familie sollten Gespräche über Berufe rechtzeitig Orientierungshilfen vermitteln, und in der Schule müßten Beratungen das vordergründige Wissen vertiefen. So könnte die Berufswahl zu einem permanenten Willensbildungsprozeß werden und würde nicht weiterhin eine punktuelle „Entscheidung“ mit einer so hohen Fehlerquote bleiben.

Hayo Matthiesen