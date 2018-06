Der eine soll nach dem Willen seiner Mutter Verkäufer werden, weil er groß und schlank ist, und das kommt doch an; die andere möchte Säuglingsschwester sein, weil ich so gerne Puppen anziehe; die dritte will als Friseuse anfangen, weil ich meiner Mutter auch oft die Haare eindrehe – so kommen sie zu ihren Berufen: eine halbe Million Hauptschüler stolpern jährlich irgendwie in irgendeine Tätigkeit hinein, ohne sich überlegt zu haben, ob sie überhaupt können, was sie wollen, oder ob ihnen Spaß macht, was sie vorhaben.