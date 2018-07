Hitler wäre zufrieden gewesen. Shakespeare können sie nicht spielen, diese Engländer, aber einen Adolf Hitler führen sie vor, wie ihn seit Leni Riefenstahl noch kein deutscher Regisseur zu präsentieren gewagt hat. Was Drehbuchautor und Regisseur dem Sir Alec da in den Mund legen, irgendwann hat der Diktator des Dritten Reiches so oder ähnlich geredet, oder er hätte doch so reden und denken können. An manchen Stellen ist er so echt, daß in den Premierenkinos unverbesserliche Nazis begeistert applaudierten oder aufbegehrten: "Das hat der Führer nie gesagt!" (Er hat.)

Dieser mit so viel Vorschußlorbeeren bedachte Film will nicht Kunst, sondern Kopie der Wirklichkeit sein, weniger aufwendig zwar als amerikanische oder russische Historiengemälde, aber von ähnlicher Intensität (und ebensolcher Fragwürdigkeit) wie Dokumentarspielfilme aus der ZDF-Produktion. Wäre nicht Sir Alec Guinness der Hauptdarsteller, brauchte man kaum ein Wort daran zu verlieren. Durch seine Darstellungskunst wird das europäische Gemeinschaftswerk (britischer Produzent, italienischer Regisseur, britische, italienische und deutsche Schauspieler) Oscar-verdächtig.

Guinness hat viele Wochen darauf verwandt, sich in seinen "Helden" zu versenken, hat Wochenschauen angesehen, Bücher gelesen, sich von Augenzeugen Gesten, Gang und Gehabe des alten Hitler beibringen lassen, so daß es manchmal schwerfällt, den einen vom anderen zu trennen. Hätte die deutsche Synchronisation auch die richtige Stimme dazu geliehen, wäre der Effekt noch schlagender gewesen.

Sir Alec wollte, bei aller Abneigung gegen Figur und Taten des deutschen Tyrannen, seinen Hitler "menschlich" zeigen, ihm jenen Anflug von Sympathie zukommen lassen, "die ich mit einem kindischen Mörder wie Macbeth habe". Er ist ihm sympathischer geraten, als er gewollt haben kann. Unvoreingenommenen Zuschauern prägt sich der Eindruck auf, Hitler in seinen letzten Tagen sei ein kranker, resignierender, vorzeitig gealterter Mann gewesen, der mit dem Leben abgeschlossen hatte, ungeachtet gelegentlicher Wutausbrüche, eher harmlos, beinahe wie ein charmanter Onkel aus Linz, der gern Kuchen aß, mit Bauklötzen spielte, immer gut rasiert war und dem die Frauen am liebsten die Wangen tatschen würden. Daß er auch verbrecherische Befehle erteilt, sich größenwahnsinnig mit Jesus und Napoleon vergleicht und immer wieder sein eigenes Genie herausstreicht, übersieht man nur zu bereitwillig (nicht anders erging es seinem Hofstaat), oder man verbucht es als eher komische Absurdität.

Sir Alec spricht von einer "schwarzen Komödie": es soll und darf in diesem Film gelacht werden. Dem Regisseur Eunio de Conciui gelingen ironische Szenen, etwa wenn die Getreuen Hitlers mit Vorschlägen wetteifern, wie sie sich am schnellsten ums Leben bringen können, oder wenn ein aufgeregter kleiner Beamter "seinen" Führer nottrauen muß.

Dieses gespenstische Gemisch von Kitsch und Komik, von Verzweiflung und Verblendung, dieses unterirdische Schmierentheater zwischen "Götterdämmerung" und "Fledermaus" ist vielmals belegt und von angesehenen Historikern bestätigt worden – und dennoch: Mit den naturalistischen Elementen des Kinos ist der Wahrheit über Hitler und das Dritte Reich nicht beizukommen. Der Hang zum Realismus, zum naturgetreuen Abziehbild lenkt das Publikum vom Wesentlichen ab. Die Zuschauer (besonders alle jenseits der 40) sind damit beschäftigt, Details zu vergleichen oder sich über Anachronismen und schlechte Masken zu ärgern. Sie werden dazu um so mehr herausgefordert, als der Regisseur (oft nur um des Gags willen) historisches Filmmaterial einblendet.

Sir Alec begreift diesen Film als Warnung: Seht her, Leute, so leicht kann man in dekadenten (!) Zeiten wie der unsrigen einem starken Manne verfallen, der für Ruhe und Ordnung eintritt (zwei Begriffe übrigens, die Hitler verhaßt waren – er wollte in Unruhe und Chaos leben). Aber diese Lehre kommt nicht an.

Wer das Phänomen des Faschismus begreifen will, wird hilf- und ratlos aus dem Kino entlassen. Jedes Königsdrama von Shakespeare, jeder Essay von Elias Canetti, ja, sogar Chaplins "Großer Diktator" vermag ihm mehr zu geben als dieses Abfallprodukt einer neuen "Hitler-Welle". Metro-Goldwyn-Mayer hat es vorgelegt, und General Electric hat’s finanziert. Die Kapitalisten ("Plutokraten", wie Hitler sie nannte) haben es also doch noch geschafft: Hitler wurde vermarktet. Karl-Heinz Janßen