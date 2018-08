Ein junger französischer Germanist zeigte mir einen Zeitungsausschnitt, den er von einem Besuch in der DDR mitgebracht hatte und in seiner Brieftasche aufbewahrte. Es war ein Text aus dem SED-Zentralorgan Neues Deutschland, und der junge Mann sagte: „Es hat den Anschein, daß die deutsche Neigung, das Verbum an den Schluß des Satzes zu setzen, und sei er noch so atemberaubend lang, in der DDR noch zugenommen hat.“ Ich las: „Das Politbüro des ZK der SED, das Präsidium des Bundesvorstandes des FDGB und der Ministerrat der DDR haben beschlossen, in Anerkennung hervorragender Leistungen bei der Organisation und Führung des sozialistischen Wettbewerbs Zur Erfüllung und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1973 500 Karl-Marx-Orden, 1000 Ehrentitel „Held der Arbeit“, 1000 vaterländische Verdienstorden in Gold, 5000 Orden „Banner der Arbeit“, 10 000 Verdienstmedaillen der DDR, 5000 Auszeichnungen für verdiente Aktivisten, 5000 Medaillen für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb zu verleihen.“

„Wie finden Sie das?“ fragte der Germanist.

„Es ist nichts dagegen einzuwenden“, sagte ich.

„So?“ Nach diesem „So?“ machte sich der Germanist daran, den Text unseren Tischgenossen zu übersetzen, so daß alle Feinheiten der deutschen Sprache schön zur Geltung kamen. Einige Zuhörer brüllten vor Lachen, andere schmunzelten, ein jeglicher nach seiner Art. Dann wollten sie meine Erklärung.

„Man kann das Tätigekeitswort“, so dozierte ich, „sehr gut an den Schluß eines langen Satzes stellen, wenn man den Leser von Anfang an ahnen läßt, um welche Tätigkeit es sich handelt. Wir haben hier zu beachten, daß der Ausdruck ,verleihen’ spätestens dann zu erwarten war, als die ersten Stückzahlen genannt wurden. Querköpfe oder Gegner der europäischen Ostpolitik mögen vielleicht einwenden, es sei interessanter, hätte es am Schluß des Satzes gelautet, ‚nicht zu verleihen‘. Aber damit ist bei so hohen Stellen wie einem Politbüro, einem Präsidium und einem Ministerrat nicht zu rechnen. Wenn man Orden auf Lager legt, verleiht man sie auch, das liegt in der Natur der Sache.“

„Wenn wir schon von dem Ordensregen reden“, so sagte ein junger Mann, der allerdings kein Germanist war, „dann sollten wir in Betracht ziehen, daß die Medaillen nicht blindlings herabfallen, sondern in wohlabgemessenen runden Zahlen. Das läßt darauf schließen, daß die Meroder in Gruppen zu Hunderten und Tausenden für die Planerfüllung und -Übererfüllung tätig sind oder sein sollen. Jedenfalls setzen runde Zahlen voraus, daß der Einsatz der menschlichen Kräfte übersichtlich geschieht.“ Das sahen alle ein.

Warum – so überlegten wir ferner – wird es in diesem Jahr 1000 Helden der Arbeit, aber 5000 verdiente Aktivisten geben? Die Lösung war einfach: Weil Helden seltener sind als Aktivisten. Viel schwerer aber war die Reihenfolge zu begreifen.