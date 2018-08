Seit Jahren geistert durch den deutschen Blätterwald das Thema Ladenschluß. Den Anstoß dazu gibt immer wieder das in Bonn gegründete „Aktionskomitee Ladenschluß“, das die zur Zeit geltenden Ladenschlußzeiten ändern will. Das Ziel der Rebellen: Macht das Tor auf – bis abends um zehn. Kein Zweifel, der Wunsch nach flexibleren Zeiten zum Einkauf ist vorhanden. Vor allem nach Büroschluß würde sich bestimmt so mancher Supermarkt mit Kunden füllen. So hätte man erwarten können, daß bei uns zumindest ernsthaft diskutiert wird, was anderswo auf der Welt ohne engstirnige Reglementierung praktiziert wird.

Doch das scheint nicht möglich. Was einmal Gesetz ist, muß Gesetz bleiben. Wer das in Frage stellt, der rüttelt sogleich am System. Die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels in Köln scheint diese Art von Argumentation mit besonderem Ehrgeiz zu betreiben. Wo immer sich (wie erst in den letzten Tagen) die Ladenschlußgegner zu Wort melden, da möchten die Kölner am liebsten den Büttel rufen, vielleicht sogar selbst zum Knüppel greifen. „Manipulation und Volksverhetzung“ lauten oft die Argumente des Einzelhandelsverbandes.

Das paßt wohl kaum in eine Sachdebatte, in der beide Seiten über genügend seriöse Gutachter verfügen. Pro und contra lassen sich in aller Öffentlichkeit diskutieren, um dann auf gut demokratische Weise zu entscheiden, was weiter geschehen soll. Wer im Wettstreit durchaus realistischer Ideen so wie der Einzelhandel unterhalb der Gürtellinie argumentiert, setzt sich dem Verdacht aus, er wolle den Wettbewerb am liebsten überhaupt ausschalten. Daß diese Töne aus einer Ecke kommen, die doch sonst die Fahne der freien Marktwirtschaft anscheinend sehr hoch hält, ist nicht gerade ein Zeichen von demokratischer Gesinnung, sondern allenfalls von Engstirnigkeit. hff