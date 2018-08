Ein seit Jahren in der Markenartikelreklame praktizierter. Unfug greift jetzt langsam auch auf die Werbung für Urlaubsziele über: Bedenkenlos werden Orte, an deren Namen clevere PR-Manager ein „Negativ-Image“ erkannt haben wollen, umbenannt, wobei man sich gern an bereits eingeführte Markenbezeichnungen anhängt.

Als im Dezember 1972 in Ellmau/Tirol eine neue Schienenbergbahn zum Hartkaser eröffnet wurde, beschloß der Verkehrsverein auf Anraten seiner Münchner Werbeagentur, den Berg kurzerhand in Hart kaiser umzubenennen –, nicht nur weil sich das besser ausspricht, sondern weil man dezent die Gäste auch an das nahe liegende attraktive Kaisergebirge erinnern wollte. Als dann ein paar Monate später ein bekannter österreichischer Skifabrikant in der Nähe Ellmaus einen ersten Massen-Skilanglauf mit Hilfe der Verkehrsvereine in Szene setzen ließ, wurde mit deutlicher Anspielung an den bekannten schwedischen Vasa-Lauf daraus ein Koasa-Lauf, wobei wiederum der werbeträchtige Kaiser Pate stehen mußte, diesmal in der Dialektform des Koasa. Doch damit nicht genug. Anschließend gingen Ellmau und seine Nachbargemeinden auch daran, das Gebirgsmassiv ihren Ortsnamen hinzuzufügen, wobei der geographisch weniger sattelfeste Urlaubsinteressent erfuhr, daß Ellmau nicht zwischen Kufstein und St. Johann, sondern im Kaisertal läge.

Das war dann selbst dem Landesfremdenverkehrsamt zuviel. Die Nomenklaturkommission in Innsbruck trat zusammen und sprach ein Machtwort: Der Berg heiße Hartkaser und sein Name habe nichts mit dem gegenüberliegenden Kaiser zu tun, auch nichts mit dem Kas, der hier früher auf den Almen bereitet wurde. Ein Kaser, so belehrten sprachkundige Mitglieder der Innsbrucker Kommission die Ellmauer Umbenenner, sei der Mundartausdruck für eine Erhebung, auf der eine Almhütte stehe. Und das Kaisertal sei in allen Landkarten als das weiter nördlich liegende Tal zwischen dem Stripsenjoch und dem Inntal eingetragen. Reiseveranstaltern und Urlaubern wurde geraten, sich an der Landkarte und nicht an den irreführenden Werbenamen zu orientieren.

Den harten Spruch gegen ihren Hartkaser nehmen die Ellmauer nicht widerspruchslos hin. Immerhin können sie darauf verweisen, daß man vor zwei Jahren in Kärnten nicht so pingelig war: Damals fand das Ansinnen der Hoteliers auf dem regenreichen Naßfeld bei Hermagor willige Ohren, sich künftig offiziell als Sonnenalpe bezeichnen zu dürfen. Begründung: Ein Name, der in Kärnten (Landeswerbeslogan: „Der nahe Süden“) an Regen erinnere, sei absolut fremdenverkehrsschädlich. Was, wenn nun auch Regen am Regen im Bayerischen Wald auf den Gedanken verfiele, sich künftig Sonne an der Sonne zu nennen?

Angesichts der allgemeinen Angst vor Umweltverschmutzung sollte sich auch Rußland bald etwas einfallen lassen. Armin Ganser