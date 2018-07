Von Diether Stolze

Die Lage war noch nie so ernst. Das ist nicht ironisch gemeint und auch nicht als Versuch der Panikmache. Viele Anzeichen deuten darauf hin, daß die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik in den nächsten zwölf Monaten einer bedrohlichen Belastungsprobe ausgesetzt sein wird.

Vordergründig scheint es so, als kündige sich das heraufziehende Unheil nur in Zahlen an. Die Kosten der Lebenshaltung liegen um 6,9 Prozent höher als vor Jahresfrist, für Rentner sogar um 7,7 Prozent. Die Großhandelspreise sind bereits acht Prozent höher, und Nahrungsmittel kosten im Schnitt 15 Prozent mehr als im Frühjahr 1972. Die Teuerung hat ein Ausmaß angenommen, das nun auch besonnene Wissenschaftler von Inflation sprechen läßt.

Allein in den sechs Monaten, seit Willy Brandt im November seinen triumphalen Wahlsieg feiern konnte, hat sich die reale Kaufkraft einer Mark auf weniger als 97 Pfennig verringert. Und das Tempo der Teuerung beschleunigt sich ständig. Fast jede neue Statistik vermeldet Rekorde der Geldentwertung. Doch, wie gesagt: Die Zahlen geben nur ein vordergründiges Bild. Entscheidend sind die politischen und sozialen Auswirkungen.

Die Gewerkschaften sehen sich wachsendem Druck der Basis ausgesetzt, weil die Lohnsteigerungen in manchen Bereichen den Kaufkraftschwund und die höheren Steuerbelastungen nicht mehr voll ausgleichen. Die lauten Klagen zum 1. Mai über die „unerträglich gewordene Preissteigerung“ zeigen die Nervosität führender Gewerkschaftler, die noch durch die Aktivität der extremen Linksgruppen gefördert wird. Banken und Sparkassen wissen zu berichten, daß zum erstenmal die Sparbereitschaft der Bevölkerung spürbar geringer wird. Es stellt sich die Frage, wie lange das ökonomische und soziale System der Bundesrepublik unerschüttert bleiben kann, wenn die Preissteigerungsrate auf acht oder schließlich gar zehn Prozent klettert.

Ein besonders beunruhigendes Symptom der beginnenden Krise ist die offensichtliche Ohnmacht derjenigen, die unsere Konjunktur steuern sollten. Die Bundesbank gibt sich zwar redlich Mühe, ihre restriktive Liquiditätspolitik durchzuhalten, also die Geldzufuhr der Wirtschaft zu drosseln – aber an einen Erfolg mag sie wohl nicht recht glauben, wie ihre beständige Forderung nach einem „verbesserten Instrumentarium“ beweist. Helmut Schmidt jedoch und Hans Friderichs, die beiden verantwortlichen Ressortminister, begnügen sich im wesentlichen mit dem, was sie einst an ihren Vorgängern bespöttelt haben: mit Seelenmassage.

Hieran wird auch deutlich, warum die gegenwärtige ökonomische Fehlentwicklung wahrscheinlich gefährlicher ist als die einzige wirtschaftliche Krise, die die Bundesrepublik bisher erlebt hat – die Rezession von 1966/67.